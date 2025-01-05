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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:25

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Китайцы любят припиздеть.


А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются? :mrgreen:

На правду не ображаються))

Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло))
Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:55

  Hotab написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Китайцы любят припиздеть.


А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются? :mrgreen:

На правду не ображаються))

Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло))
Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?

Вибачаюсь, ви змонтували собі сес чі міркуєте?
Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Vadim_ написав:Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
А чому відразу 10 000 баксів?
Може спробуєте спочатку за 2000-3000 ?
Електрика від цього гіршою не стане
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:36

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
А чому відразу 10 000 баксів?
Може спробуєте спочатку за 2000-3000 ?
Електрика від цього гіршою не стане

Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)
Пересидіти по декілька годин на генераторі мене влаштовує, улітку холодильник у зимку гкотел
але окупність СЕС при теперешній ціні на обладнання - це не знаю чі окупиться , мабуть при єлектричьке и то как с ней в декабре..
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 05 січ, 2025 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:41

  Vadim_ написав:Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)


Панели в сраку. Невыгодно
Накопитель на Дейе можно собрать сейчас и за 4,наверное,цены упали. Но уже поздно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:48

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)


Панели в сраку. Невыгодно
Накопитель на Дейе можно собрать сейчас и за 4,наверное,цены упали. Но уже поздно.

Батареи? Так єто самое дорогое и важное в єтой истории и срок их службы , наведите если знаете кто в Украине даст гарантию на батареи 5 и более лет и не закроется?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:54

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)


Панели в сраку. Невыгодно
Накопитель на Дейе можно собрать сейчас и за 4,наверное,цены упали. Но уже поздно.

А звідки брати дешеву ээ? У ДТЕК?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:57

  Vadim_ написав:Батареи? Так єто самое дорогое и важное в єтой истории и срок их службы , наведите если знаете кто в Украине даст гарантию на батареи 5 и более лет?


Попробуйте изучить вопрос сами или с помощью того человека,кому доверяете.
У меня есть такой человек. Он мне объяснил просто-"deya это как тойота".
А гарантий вообще нет, даже того что мы завтра проснемся.
Если вас интересует мое мнение- у deya больше шансов дожить до конца войны чем у нас с вами. Еще dayness можно.
Только это все пустое. Не нужно оно вам, не тратьте деньги. ЛБЗ близко, а тикать с инвертором 30 кг и батареей 60кг довольно геморно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:58

  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)


Панели в сраку. Невыгодно
Накопитель на Дейе можно собрать сейчас и за 4,наверное,цены упали. Но уже поздно.

Батареи? Так єто самое дорогое и важное в єтой истории и срок их службы , наведите если знаете кто в Украине даст гарантию на батареи 5 и более лет и не закроется?

Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Обмелчав форум , ранніше deye обговорювали там хоч від $2000 старутував цінник за комплект 6кАт інвертор + 5квт/ год акб, а вже 4 сторінки обговорюють поролон клавіатури і якусь фігню за $10 і не облом вам палцями тицяти обговорюючи $10 грубо девайс ?
Пля я думав тут сидять фінансово успішні люди які вирішутью між сес на 30 чи 50 кВт з вітряками на щоглах 50 метрів в довгосрок , а тут …
От це наприклад https://youtu.be/rSHlF62hur4?si=H5DrhFBaUjcxPffP вартує обговорення панельок на 45 кВт 4 вітряка і таке інше …
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