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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:59

  2587715 написав:
  yama написав:Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .

вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них

який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США.
мова конкретно про Алі експресс
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:04

  yama написав:
  2587715 написав:
  yama написав:Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .

вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них

який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США.
мова конкретно про Алі експресс
може тому що з США
Востаннє редагувалось 2587715 в П'ят 10 січ, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
2587715
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:07

  Faceless написав:
2587715 написав:
  yama написав:Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .

вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
Це брехня, і акуми і інвертори ходили без проблем, і з Китаю і з європейських маркетів
Можливо деякі посилки проскакують коли в описі не написано конкретно що це саме аккум
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