RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 125126127128>
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:40

  moveton написав:
  trololo написав:
  moveton написав: в 5 с лишним раз дороже, чем во Франции.


щось слабо віриться

В смысле мало раз? Согласен. Зашёл на ENTSO-E, на который журналисты ссылаются. На 31.08.2025 в Украине МВт*ч 5500 грн, а во Франции 15.86 EUR (по курсу НБУ 48.13 - 763.34 UAH). 7.2 раза. Если с Ирландией сравнить, то почти 10 раз, но Ирландия нонче не Европа, поэтому не считается. Но я не специалист по этому сайту и не уверен, что смотрю именно "ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН". Может по этому индексу и только 5 раз было.

На самом деле это типовое явление в летние месяцы (примерно май-август). Сейчас солнца стало поменьше и цены выравнялись. В Украине, конечно, всё равно практически самая дорогая ЭЭ, но уже не такая разница с аутсайдерами. Процентов 15 всего-то.

а може порівняємо ціни для населення та бізнесу кінцеві - бо населення там платить вже 23 євроценти/кВт - так це найдешевші ціни в Європі. а чому тут на сайті світиться 15 євро/МВт - треба розібратися - але так хочеться накинути :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10142
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 01:06

  Shaman написав:а може порівняємо ціни для населення та бізнесу кінцеві - бо населення там платить вже 23 євроценти/кВт - так це найдешевші ціни в Європі. а чому тут на сайті світиться 15 євро/МВт - треба розібратися - але так хочеться накинути :D

Так я, вроде, и расписал почему в августе было 15, а сейчас 91. Вот почему в Украине вроде бы тоже солнечных электростанций понатыкали и солярность вряд ли сильно меньше французской, но летом цена даже на этом уровне что-то не снижается, а в июле прошлого года даже днём 2/3 времени большинство на локальных генераторах (стоимость энергии где-то в два раза больше, чем 23 евроцента/кВтч) сидело, можно и разобраться.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 23.03.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 10:11

  moveton написав:типовое явление в летние месяцы[/url] (примерно май-август). Сейчас солнца стало поменьше и цены выравнялись. В Украине, конечно, всё равно практически самая дорогая ЭЭ, но уже не такая разница с аутсайдерами. Процентов 15 всего-то.


ну якщо так рахувати, то я поставив панелі до інвертора і з квітня по вересень в мене ціна нуль :) але це ж не то пальто. скільки у франції вартість кіловат години вночі в грудні місяці? :) 90 центів? це в скільки раз більше нічного тарифа у 2,15 грн?и :D
Востаннє редагувалось trololo в Пон 20 жов, 2025 10:30, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 10:29

для пана Хотаба

коллеги цікавились математекою збірки LiFePo4 батареї

самі комірки, треба 16 шт приблизно такі
https://www.nkon.nl/novat/envision-ess- ... grade.html
720 євро + доставка НП в районі 100 евро (4 посилки)

БМС інвертора JK PB2A16S20P - 110 Доларів (аліекспрес)

корпус сталевий вітчизняного виробництва - 100 доларів (олх)

замовити готові ГНУЧКІ силові кабелі для комутації (можна самому склепати але треба професійна обжимка) - 30 дол (олх)

якісний захист (запобіжник розмикач) - 20 дол (аліекспрес)

текстоліт для прокладок між комірками (20 дол) олх. але це може і лишнє, кажуть є якись дешевий ізоляційний картон

якщо вперше, то треба витратити час на відео ютубу по теоретичній частині + читання інструкції до підключення БМС, тут в кого як. я не поспішав, начитувався поки йшла доставка комірок. головне нічого не коротнути, тому всі контакти до моменту зєднань ізолюємо, інструмент теж. сама збірка в мене зайняла пару днів взагалі неспіша. другий раз думаю справився би за пів дня.

налаштування БМС - треба просто знайти готові під свої комірки і проставити значення і протокол спілкування із інвертором - теж більше читання ніж роботи.

в цілому процесс цікавий і захоплюючий, результат радує. в принципі мені на день повної батареї завжди вистачало. зарядка строго по нічному тарифу + вдень підкачка сонцем
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 10:49

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

щас надо б посчитать математику полной автономности

запас дизеля плюс генератор плюс инвертор и панели с аккумами

летом хватит панелей, зимой генератор и интегрировать контур охлаждения с системой отопления дома. итого если панелей не хватает, генератором заряжаем их, получаем отопление нахаляву попутно. может оказаться дешевле, чем подключение к центральной сети плюс расходы на свет и газ, особенно для отдаленных домов.
генератор на киловатт 10-15, аккумов киловатт на 50, панелей на 15, все дела, инвертор там, то да се. генератор на 15 кВт даст еще 35 киловатт тепла
и просто ЗАБЫТЬ про сеть, тарифы, отключения и тд
да, с генератора свет дороже выйдет, но зато отопление бесплатно, пока он работает, плюс летом вообще 0 расходов.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 676
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:08

  smdtranz написав:енератор на 15 кВт даст еще 35 киловатт тепла


дуже сумнівно. 35 квт тепла це дуже багато і стільки не кожен котел дасть, а ви думаєте знімати стільки із вихлопної труби? :D
також простіше камін поставити, ніж набирати 50 квт батарейний массив, і городити доволі складну систему відбору тепла із вихлопних газів.

ваші захмарні цифри видають теоретика :) я мовчу про ціни такого зоопарку
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:11

  moveton написав:
  Shaman написав:а може порівняємо ціни для населення та бізнесу кінцеві - бо населення там платить вже 23 євроценти/кВт - так це найдешевші ціни в Європі. а чому тут на сайті світиться 15 євро/МВт - треба розібратися - але так хочеться накинути :D

Так я, вроде, и расписал почему в августе было 15, а сейчас 91. Вот почему в Украине вроде бы тоже солнечных электростанций понатыкали и солярность вряд ли сильно меньше французской, но летом цена даже на этом уровне что-то не снижается, а в июле прошлого года даже днём 2/3 времени большинство на локальных генераторах (стоимость энергии где-то в два раза больше, чем 23 евроцента/кВтч) сидело, можно и разобраться.

й зараз 15 - це математика, в якийсь години чомусь вартість показує нуль. є пояснення, але треба розбиратися
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10142
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:11

  trololo написав:
  smdtranz написав:енератор на 15 кВт даст еще 35 киловатт тепла


дуже сумнівно. 35 квт тепла це дуже багато і стільки не кожен котел дасть, а ви думаєте знімати стільки із вихлопної труби? :D
також простіше камін поставити, ніж набирати 50 квт батарейний массив, і городити доволі складну систему відбору тепла із вихлопних газів.

ваші захмарні цифри видають теоретика :)


какой выхлопной трубы? на генераторах радиатор стоит, который обдувается, и вода крутится там
КПД генераторного дизеля дай бог если 30%. соотв на каждые 3 киловатта электричества еще 7 киловатт тепла с радиатора рассеивается
9 класс физика

подавать в генератор воду с системы отопления много ума не надо.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 676
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:17

  smdtranz написав:КПД генераторного дизеля дай бог если 30%. соотв на каждые 3 киловатта электричества еще 7 киловатт тепла с радиатора рассеивается
9 класс физика


в теорії все класно, а на практиці ви не зможете відібрати на свій водяний теплоносій і 15% від цього тепла генератору. якщо мова про звичайний генчик.

можливо є спеціально спроектовані генчики під відбір тепла, не знаю.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:21

  smdtranz написав:подавать в генератор воду с системы отопления много ума не надо.


маю камін із водяною рубашкою, і повірте, банально підключити його в систему опалення (по людськи) треба много ума, теплообмінників, запобіжників, бачків і т.д.

підскажіть, ви мали досвід хоча б із банальними монтажем електро котла та теплої підлоги? теплового насосу? або хоча б тривалий досвід користування генератором? бо коли нічого не робив, все здається простим і легким
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 125126127128>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4393)
20.10.2025 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.