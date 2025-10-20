|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:19
smdtranz
якщо ідею ніхто не реалізував - значить скоріше за все є технічні проблеми, вирішення яких зїсть всю економію. якщо є принципове рішення опалюватись саме електрикою, значить треба підвищувати ефективність (наприклад тепловий насос), збільшувати потужність генерації - панелі наприклад, потужність інвертора (щоб міг утилізувати всю електроенергію з генератора) та ємність акумів (щоб генчик включати раз на добу).
але надлишок панелей взимку майже нереально побороти, треба дуже великі сонячні поля які влітку буть стояти майже вхолосту (тоді треба зелений тариф і місце на ці панелі).
я опалююсь каміном, у випадку відсутності сонця дозаряджаюсь нічним тарифом, і маю відносно непогану автономність. зазвичай опалення електрикою (якщо вона не з мережі) це дорога в нікуди - простіше газ або дровяний котел.
самопальний тепловий насос (наприклад переробити кондиціонер повітря-повітря на роботу повітря-вода) дасть набагато більше ніж спроби відібрати тепло із генчика, який працює по 3 години на добу
1
1
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:28
smdtranz написав:
камин то совсем другая история, там температура куда выше, и чтоб вода случайно не закипела, надо
генчик буде стояти в спец підвалі? чадний газ, тарахтіння. на вулиці? при морозах порве всі ваші труби разом із радіатором гени, тому так само треба захисти, розморозки і т.д.
Додано: Пон 20 жов, 2025 14:37
trololo
отдельное помещение котельной со звукоизоляцией, трубы под землей, плюс заливается не вода, а антифриз. 12% этиленгликоля и замерзание наступает при -15.
Додано: Пон 20 жов, 2025 14:59
smdtranz написав:trololo
отдельное помещение котельной со звукоизоляцией, трубы под землей, плюс заливается не вода, а антифриз. 12% этиленгликоля и замерзание наступает при -15.
а ви працювали колись із гліколем? я да... гемор лютий
генчик працює 3-4 години, як ви з радіатора та вихлопної знімите таку потужність? на вулиці в мороз? в генчику гріється все, а не тільки камера згорання. просте питання - площа теплообмінника і швидкість теплоносія, дельта. якщо все прикинути, то стає зрозуміла безперспективність ідеї. тому до цього часу ніхто не придумав робити гену із тепловідводом..
в каміні якщо сильно відбирати тепло від димоходу, страдає тяга і починаються проблеми із конденсатом..
короче не треба придумувать лісапет. для електрики (дорогої) генчик. для опалення без електрики/газу - тепловий насос або котел/камін.
|