Єдина проблема наразі - це, напевно, знайти нормальні котли - бо зараз, схоже, дуже мала пропозиція адекватних (шоб без електроніки). Але думаю, все ж якщо поставити таку собі задачу, то знайти можна.
Ви ж мабуть здогадуєтесь про призначення насосу в системі опалення? Якщо ні, я відповім.
Основна мета - щоб в зону горіння постійно надходила максимально можлива холодна вода (з обратки) , а гаряча не застоювалась в зоні горіння, а йшла в кімнати, які треба обігріти.
Що це дає? Вищий КПД котла.
Бо чим більша «дельта Т» між зоною горіння і водою в самому котлі , тим краща теплопередача.