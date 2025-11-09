Как говорится, кинжал хорош для того, у кого он есть.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:42
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:44
У вас гібридний сонячний інвертор + набір АКБ? Якщо не секрет, то яка напруга АКБ і інвертора, потужність, який шум при навантаженні 1.5-2 кВт і при зарядці? За скільки заряджаються акуми умовно від 20% до 100? Думаю може зібрати резерв до своїх зарядних станцій.
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:41
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Так, гібридний інвертор і акб. Батареї номіналом 48в, інвертор видає до 5кВт. При навантаженні шум буде помітний, треба окреме приміщення, щоб не заважало (в мене так і стоїть, тому не чутно).
Струм заряду підтримує до 100А, в мене стоїть поки 50. За пару годин точно зарядить якщо на максимальний струм.
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:48
Погуглите Deya, а то вские рукоблудные иногда взрываются. В ытам дом собирались покупать, бабки есть. За 3-5 тык можно собрать нормальный аппарат, а если бы купили дом, поставили печь-камин, дизеляку, запас топлива и брикетов, скважину- то взирали бы на происходящее с некой долей интереса, не более.
Лучше- не будет. При нашей жизни, по крайней мере.
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:13
Господар Вельзевула
Ні, ніяких будинків в Дніпрі, тільки оренда. Вже наступного року імовірно будемо релокейтитись в сторону західних областей.
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:27
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
живу в доме
есть скважина, инвертор + 3 батарейки по 5кВт
есть газовая плита от баллона
есть ТК(мозги/турбинка/3 насоса) жрут до 200вт/час
есть ЭК когда есть ээ и нужно локально подогреть типа ТП с зимним тарифом
думал поставить ТН воздух-теплоноситель но зажлобил 200к)
есть камин ну это чтобы по настроению вискаря попить зимним вечером)
для варианта когда постучат 3 всадника апокалипсиса есть легкий ген на 2.4кВт
но не могу сказать что...
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:39
Прохожий
Господарю мабуть просто все рівно хоч красні, хоч білі.
По сабжу:
Класикою (для квартири) вважається інвертор Deye sun 6k . Нема вентиляторів зовсім, повна тиша, є можливість законектити генератор, батарей можна кинути від 1* 5квт (Deye pro-b 5.1 ) до… (багато) , а оптимально мабуть 15 квтгод (Deye rw-16).
В будинок може треба інвертор і більший, хоча більшість питань закриє і 6-ка.
З плюсів є (крім основного) ще і смарт-вихід. Йому можна задати умови, коли дозволено живити споживачів, при якому заряді , чи при наявності/відсутності зовнішньої мережі. Або при наявності чи відсутності сонця (якщо є панелі).
