Как говорится, кинжал хорош для того, у кого он есть.
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:42
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:44
У вас гібридний сонячний інвертор + набір АКБ? Якщо не секрет, то яка напруга АКБ і інвертора, потужність, який шум при навантаженні 1.5-2 кВт і при зарядці? За скільки заряджаються акуми умовно від 20% до 100? Думаю може зібрати резерв до своїх зарядних станцій.
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:41
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Так, гібридний інвертор і акб. Батареї номіналом 48в, інвертор видає до 5кВт. При навантаженні шум буде помітний, треба окреме приміщення, щоб не заважало (в мене так і стоїть, тому не чутно).
Струм заряду підтримує до 100А, в мене стоїть поки 50. За пару годин точно зарядить якщо на максимальний струм.
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:48
Погуглите Deya, а то вские рукоблудные иногда взрываются. В ытам дом собирались покупать, бабки есть. За 3-5 тык можно собрать нормальный аппарат, а если бы купили дом, поставили печь-камин, дизеляку, запас топлива и брикетов, скважину- то взирали бы на происходящее с некой долей интереса, не более.
Лучше- не будет. При нашей жизни, по крайней мере.
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:13
Господар Вельзевула
Ні, ніяких будинків в Дніпрі, тільки оренда. Вже наступного року імовірно будемо релокейтитись в сторону західних областей.
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:27
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
живу в доме
есть скважина, инвертор + 3 батарейки по 5кВт
есть газовая плита от баллона
есть ТК(мозги/турбинка/3 насоса) жрут до 200вт/час
есть ЭК когда есть ээ и нужно локально подогреть типа ТП с зимним тарифом
думал поставить ТН воздух-теплоноситель но зажлобил 200к)
есть камин ну это чтобы по настроению вискаря попить зимним вечером)
для варианта когда постучат 3 всадника апокалипсиса есть легкий ген на 2.4кВт
но не могу сказать что...
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:39
Прохожий
Господарю мабуть просто все рівно хоч красні, хоч білі.
По сабжу:
Класикою (для квартири) вважається інвертор Deye sun 6k . Нема вентиляторів зовсім, повна тиша, є можливість законектити генератор, батарей можна кинути від 1* 5квт (Deye pro-b 5.1 ) до… (багато) , а оптимально мабуть 15 квтгод (Deye rw-f16).
В будинок може треба інвертор і більший, хоча більшість питань закриє і 6-ка.
З плюсів є (крім основного) ще і smart-load. Йому можна задати умови, коли дозволено живити споживачів, при якому заряді , чи при наявності/відсутності зовнішньої мережі. Або при наявності чи відсутності сонця (якщо є панелі).
Сам інвертор має вбудований АВР (тобто його нема потреби докуплювати) , він сам визначає , що мережа grid зникла, і автоматично і без паузи перемикає живлення на аккуми . Робить це безшумно, на відміну від АВР.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лис, 2025 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:00
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Це ніби всі гібридні вміють
Так, Дея хороший варіант для квартири, бо пасивне охолодження. Зекономити можна, якщо є окреме приміщення для інвертора, інакше в квартирі жити неможливо буде
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:09
Faceless
Не цікавились питанням більш якісного віддаленого контролю?
Про що мова?
Сервер (в моєму випадку Deye Cloud) приймає від інвертора інформацію лише 1 раз на 6-7 хвилин. Зрозуміло, що глянувши з додатка стан мережі/інвертора, отримуєш трохи застарілу інфо.
Що можна зробити з мінімальним вкладеннями для віддаленого контролю?
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:14
Что будет, то будет, пока посидим с комфортом, оплаченным своим баблом. Ну а ляжет энергетика на годы- ну выеду, дальше шо? Шо мне тут, слезы лить или с картонкой выйти, " мир любою циною" ?
Хотя если ляжет наглухо, и в морозы- может старики и повыходят, тоже зрелище. Ни за границу выпустить, как 18-22, ни мобилизовать.
Как им рты зарыть? Вот тут интересно будет.
В целом любому человеку с мозгами понятно, что действительно серьезные проблемы с энергетикой, на месяцы, в морозы- запустят какие-то процессы. Как минимум будут ставить буржуйки в квартирах и рубать парки на дрова, по крайней мере в Армении в начале 90-ых.
|