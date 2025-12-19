RSS
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:23

  Господар Вельзевула написав:барабашов
Была акция на Экофлоу Дельта Стрим, шо-то типа 32 за 2кВт. Жена теще взяла, я посадил на нее в щитке выходы освещения,холодильника и бытовых розеток-ну работает в режиме ИБП, когда есть свет-транзит, когда нет-перекидывает.
Как для пенсионеров-неплохой вариант. Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания жилья. Втыкать в нее какие-тот фонари, ставить на зарядку-нет комфорта.

Також думаю взяти таку, зараз нова назва DELTA Lite. Та ж сама, тільки оновлений софт під використання в наших реаліях, як я зрозумів. Холодильник нормально запускає, працює взагалі безшумно?
  Hotab написав:

Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания

І тут на арену виходять зовсім інші системи від 5+ кВтгод на борту
А не оці дитячі ігри з пальчиковими батарейками , які живлять ноутбуки з паралончиками і підмотаними синьою ізолентою кабелями USB (щоб вкластись в 150дол )

Та прям. :lol: В мене працює так від 1440 Вт*год вся квартира, крім бойлера. Чайник і мікрохвильова від іншої станції, і нічого. Можна було б від одної, але то вже в 2 рази швидше розряд. Інсталювати можна хоч саму маленьку, але то тільки світло буде, а для холодильника треба вже щось потужніше, але необов'язково 5 кВт.
Над батарейками і синьою ізолентою поржав, десь заплакав один Flyman. :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:57

Striker

В мене працює так від 1440 Вт*год вся квартира, крім бойлера. Чайник і мікрохвильова від іншої станції,


В чому прикол?
Не вистачає однієї нормальної на все? Ви ж не якийсь флайман
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:04

Hotab, нормальна:

Hotab, нормальна:
1. Дофіга важить.
2. Першу купував ще в 23 році після першого блекауту.
3. Другу докупив перед осінніми обстрілами по найдешевшій ціні за весь час, через місяць ціна стала х2.
4. Якщо зламалась одна (і таке буває), то в мене їх дві, вже не без нічого сидіти.
5. Зараз докуплю ще одну на 1920 Вт*год, сумарна ємність всіх вийде 4.5 кВт (з урахуванням невеликої втрати ємності станції, якій вже 2 роки).
6. Стаціонарна Deye на орендній хаті не варіант.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:13

а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:34

  trololo написав:а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд

Расплывчатая формулировка. Можно купить отдельно акков на 12/24/48 В в произвольном количестве, ЗУ от сети на такое напряжение, инвертор и всё это соединить в конфигурации мобильности, мощности и ёмкости по вкусу. Бонусом получить возможность отсоединить отдельный акк и заменить его или, например, сходить с ним для зарядки в пункт незламности. Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать (что имеет свою плюс в плане эффективности, как на автомобилях МКП vs АКП).

А вот если автоматическая подзарядка - это не наворот, но строго нужно без поддержки СБ и на литии, то выбор AFAIK не широк, хотя и тоже есть, если денег куры не клюют.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:43

  trololo написав:а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд

Додай опцію «без кулєрів» (хоча у тебе не квартира а будинок , може і пофіг) Або з тихими. Дуже звузиться вибір. Але ясно що не лише Дейе. Є преміум, краще і дорожче
