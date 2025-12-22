Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
moveton написав:Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.
у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..
Дея sun6k втрати в один бік 8% , в інший 1-2% Тотал у мене 10%
Я даже не знаю какая она у меня,по названию.если имеет значение напишу.
тут Флая упрекают в филлипинках, мне очень нравятся юговосточноазиатские женщины и шо? ,я живу с такой 30 лет,20 в оф браке украинском, тот еще п издец этой всей губатой х... украинской овир, не с филлипинкой , немного севернее народ ... п.с. шо интересно , когда местные за ипали, тупо позвонил на горячку в Киев и шо интересно ,начальник обловира извивался ..., всё прошло по закону, питань не було
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 21 гру, 2025 21:10, всього редагувалось 2 разів.
moveton написав:Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.
у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..
Можно и 4-5%, наверное. Зависит от исполнения инвертора и может и действительно от коэффициента умножения напряжения (хотя тут как-то эту тему обсуждали и утверждали, что он не очень важен). Но всё таки греется на какой-то приличный процент от нагрузки. В данном случае не суть на сколько. Пока я пытался расшифровать что это такое собрано, чтобы "при моём минимальном потреблении хорошо обогревает инвертор помещение" и при этом 165 В на выходе.
Прохожий написав:у меня только вопрос: зачем moveton использует дома 12В аккумы?)))
Есть удобства для запитывания мелкой техники на 5, 9, 12 В. Никому не навязываю.
Striker написав:Продав свій Anker 535 за 14.3к, бо толку від нього було небагато, включав від нього тільки світло і інтернет. Ще заряджав гаджети і акуми на ліхтарі, але то таке. Думаю взяти такий акум і зарядку на випадок, якщо світла не буде більше доби, щоб дозаряджати від нього станції через вхід сонячних панелей. Так вже на 2 доби вистачить. https://hotline.ua/ua/computer-akkumuly ... wE#gallery Думаю, що це краще, ніж витрачати ще мінімум 10к на свистопердящий гібридний інвертор, тим паче, що на орендній хаті орендодавець не оцінить, якщо стіни будуть в дюбелях. Втрати навіть 20% при зарядці з одного акуму до іншого - це дрібниця, тим паче, що не так часто буду його використовувати. Навіть якщо світло включать на 2 години за добу, то цього вистачить на повну зарядку станцій. Ще поставлю 3-позиційний перемикач в щиток, щоб швидко переключатися. Ще один автомат вимикати, щоб розривати нуль від стояка. Бойлер через окремий автомат від мережі і нерозривний нуль, щоб одразу вмикався при ввімкненні світла. https://www.hager.ua/produkciya/rozpodi ... 5/7552.htm
Вже збирався купувати LiPeFo4 до свого ББЖ, але почитав відгуки, що BMS не дозволяє працювати нормально в такому включенні, тому виришів подосліджувати глибше тему і використати те що є: USB-C PD модуль та б.в. LiOn 18650 елементи https://fi202x.blogspot.com/2025/12/6-18650-usb-c-pd.html
Striker написав:Продав свій Anker 535 за 14.3к, бо толку від нього було небагато, включав від нього тільки світло і інтернет. Ще заряджав гаджети і акуми на ліхтарі, але то таке. Думаю взяти такий акум і зарядку на випадок, якщо світла не буде більше доби, щоб дозаряджати від нього станції через вхід сонячних панелей. Так вже на 2 доби вистачить. https://hotline.ua/ua/computer-akkumuly ... wE#gallery Думаю, що це краще, ніж витрачати ще мінімум 10к на свистопердящий гібридний інвертор, тим паче, що на орендній хаті орендодавець не оцінить, якщо стіни будуть в дюбелях. Втрати навіть 20% при зарядці з одного акуму до іншого - це дрібниця, тим паче, що не так часто буду його використовувати. Навіть якщо світло включать на 2 години за добу, то цього вистачить на повну зарядку станцій. Ще поставлю 3-позиційний перемикач в щиток, щоб швидко переключатися. Ще один автомат вимикати, щоб розривати нуль від стояка. Бойлер через окремий автомат від мережі і нерозривний нуль, щоб одразу вмикався при ввімкненні світла. https://www.hager.ua/produkciya/rozpodi ... 5/7552.htm
Вже збирався купувати LiPeFo4 до свого ББЖ, але почитав відгуки, що BMS не дозволяє працювати нормально в такому включенні, тому виришів подосліджувати глибше тему і використати те що є: USB-C PD модуль та б.в. LiOn 18650 елементи https://fi202x.blogspot.com/2025/12/6-18650-usb-c-pd.html