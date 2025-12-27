|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:12
alibob написав: flyman написав:
варварство
От фени на АКБ бачив. З гарячим повітрям, або тільки з холодним від АКБ та гарячим при живленні від мережі. Чи є такі з без вбудованих АКБ з живленням від 12В? Таке ж питання за чайник.
Немає бо струм буде великий , подивіться на товщину дротів на відео до інвертора. Та і повторюсь на відео основна претензія дуже високий струм , для 2 кВт потрібен акумулятор мінімум 200А 12 Вольт він в два рази більше за той що на відо і буде 20 кг і ваш чайник теж повинен тоді мати вбудований акб на 20 кг. Технології такі обмеження технології. 48 Вольт звісно можна мааленький акб
yama
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:26
Таки на 12В чайники є з автомобільними прикурювачами. Але про 300, 600Вт в описах щось є і сумніви. 25/50А від якого прикурювача взяти? 120Вт ще вірю.
alibob
