кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,
такого раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:02
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:34
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:47
Я тоже был в шоке.
Включая качество кабелей и так далее. Офигенное качество. У меня с коробки работало, у друга инвертор подглючивал- китайцы прошили через интернет и все отлично.
У меня теперь Дейя как Тойота по ассоциациям.
+ настройки позволяют раздвинуть сильно требования по частоте и напруге, когда после включения сеть проседает-уползает не только напруга но и частота, раздвижка позволяет запихивать в нее "что есть".
Додано: Пон 29 гру, 2025 07:48
не знаю про одно и тоже мы говорим ,
при от сети камасутра с ЭЭ,светомузыка , НО котёл с холодильником не ругаються и работают, продавец говорит что так и должно быть, сеть в Украине не стабильна.
в неё (Дея) бы стабилизацию от сети и просто космос
Додано: Пон 29 гру, 2025 08:46
Додано: Сер 31 гру, 2025 10:07
Пасмурно , небольшая метель а генерация 250 ват, если не мутит приложение, что бы посетить финансуа , достаточно
Додано: Сер 31 гру, 2025 12:38
йолка на мінімалках
йолка на мінімалках
Додано: Сер 31 гру, 2025 13:14
Тільки я спочатку прочитав "Suffer mix"?
