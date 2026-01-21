Додано: Сер 21 січ, 2026 18:30

Без Bluetti та Ecoflow. Розробник поділився власним рецептом енергонезалежності за $900. Ось, який набір пристроїв він використовує

Flutter developer Сергій Курдюков рік тому опублікував у LinkedIn набір пристроїв та сервісів, які дозволять майже безболісно пережити тривалі вимкнення світла. Набір вкрай актуальний і в сьогоднішніх реаліях, тому ми знову публікуємо інструкцію від фахівця.



споживачів, навіть не помітивши що світло вимкнули. Для тих хто не з такої сімʼї, а з багатої, а також негазифікованих, краще вже взять 48(52)В інвертор + літієву збірку на 10+КВ, тут вже можна обирати чи б/в збірки з електрокарів, чи ЛіПо збірки від умільців, чи «брендовані» китайські (не треба — вони відстій), ну або прям фірмові поверволи якщо вам гроші дівати нікуди.

По-третє, бонус-плюс — звичайно, треба згадати, що це все тільки, щоб згладити використання мережі, в ідеалі ж потрібна генерація. Для щасливих власників будинків з територією все просто — купа генераторів — тихі інверторні чи економні моцні газові, на дах СЕС, і все.

Ось набір, яким користується Сергій.



ДБЖ/інвертор

Акумулятори

«Брав я їх дорожче, ще в лютому 23 року, але на той момент такий комплект на 2400 Вт·год мені обійшовся в $900 кругом з комплектом для підключення, в той час, коли всякі Bluetti і Ecoflow коштували по $2 000 і очікувати їх треба було по пів-року», — зазначив розробник.



Що ж робити тим кому так не пощастило — тобто тим, хто живе в квартирах?



Сергій радить наступне:



Купіть про всяк випадок (самі чи з сусідами) інверторний генератор. На крайняк, можна на балкон поставить (не можна, але ху кеарз в таких умовах), ну чи під вікно якщо перший поверх (не забуваємо за ТБ).

Якщо у вас є сонячна сторона, особливо якщо на ній балкон, встановіть декілька сонячних панелей, благо влада роздуплилась і це можна буде зробити під 0% кредит. Якщо є вихід на дах, то треба ставить СЕС.





Порада не дуже рекомендувати поставити генератор на балконі, сумнівають в великих розумових здібностях людини яка писала це, тим паче люди які не шарять як з цим всім працювати точно не треба збирати такі речі вдома, в мене в жк вже було два взриви від акумів



Anonymous

Anonymous

Рецепт від мене, робите як автор написав. Потом все одно купуєте генератор та Блюєті. Бо аккуми штука небезпечна. Бігати до них кожну годину та дивиться на струм заряду набридне. Інвертор буде відключатися коли напруга під навантаженням буде нище 11,5 вольт. А також вам так набридне бігати з вилкою смертника.



Andriy Klymenko

Confirmed verification

Andriy Klymenko

AGM акумулятори помруть менше ніж за рік такого (відносно активного) використання, іншими словами вони не годяться для цього сценарію. А підходять Lifepo4 акуми, вони не вибухають, не горять під час проколу і є умовно безпечними. На всім (ні) відомому сайті nkon можна замовити 304 ah банки по 65 євро і скласти 12v акум на 3 квт/год (4 банки послідовно) або 24v акум на майже 7 квт/год (8 банок послідовно). На ютубі мільйони інструкцій по збірці.

Ще знадобиться гібридний сонячний інвертор як і пише автор, або звичайний інвертор (з синусом), зарядка на ампер 50, bms (плата контролю заряду/розряду акумулятора) типу jk bms тощо.



Andriy Klymenko

Confirmed verification

Andriy Klymenko

Ну і так, бігати до lifepo4 акума не потрібно, якщо встановлено bms плату, контроль заряду/розряду відбувається автоматично. Також у випадку гібридного інвертора перехід на резервне живлення відбувається непомітно для споживача, у випадку звичайного інвертора можна поставити автомат вводу резерву. Про вилки суїцидника звичайно забуваємо назавжди.



Anonymous

Anonymous

Загалом зі статтею згоден. Розрахунок по агм правильний, але Агм акуми добре тільки тоді, коли відключення не часті, бо набирають заряд вони 10%-15%/год, в той час коли lifepo4 без додаткового охолодження без проблем беруть 50%.

Хто планує заживити всю хату чи лінію в хаті, не можна використовувати кабель "вилка - вилка", потрібно підключити таке дбж через перемикач резерву у розподільчому щитку.