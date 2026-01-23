Як повідомляють читачі пабліка, в одному з експериментальних будинків, які більш відомі місцевим жителям як «ромашка» або «кукурудза», з 9 січня немає опалення, з 13 січня – відсутня холодна вода, є проблеми з електромережею, не працюють ліфти.



Читачі повідомляють, що станом на сьогодні у 18-поверхівці не працює навіть каналізація.

.



Однопід’їздні житлові будинки типу «ромашка» (або «кукурудза»), висотою 18 та 22 поверхи, були зведені на межі 1980-1990-х років на площі Дружби Народів СРСР (нині – Оболонська), 2 та 2-А. Ці будівлі є частиною єдиного архітектурного ансамблю, побудованого за унікальною для свого часу технологією і мають каркасно-панельну конструкцію з монолітним ядром жорсткості. Будівлі зводили методом «ковзної опалубки», коли перекриття формувалися внизу, а потім піднімалися вгору потужними домкратами.





У стилобаті розташований вхід, через який можна потрапити до ліфтів та сходів, про які варто згадати окремо. Оскільки, відповідно до норм пожежної безпеки, сходовий майданчик в будь-якому житловому будинку має бути незадимлюваним, архітектору довелося попрацювати над розв'язанням цього питання для вежі, де немає спільних балконів-галерей і навіть вікон у цій її частині. Річ у тім, що сходи цієї споруди з усіх боків оточені квартирами, перебуваючи в самому центрі будинку. Тому для забезпечення вентиляції та димовидалення всередині будівлі була передбачена вертикальна шахта, що закінчується великою металевою конструкцією на даху, через яку повітря й потрапляє всередину.



На поверхах розташовано по шість двокімнатних квартир із майже трикутними кухнями, що розміщені між кімнатами. Як зазначалося, характерний зовнішній вигляд став причиною того, що оболонці прозвали будівлю «будинок-ромашка», «кукурудза» або навіть «будинок без вікон». І в цьому разі такий вислів не є перебільшенням. По-перше, на фасаді будівлі видно лише балкони, а по-друге, традиційні вікна у вежі справді відсутні – їх замінюють величезні вітрини заввишки на всю стіну між балконами та кімнатами.



