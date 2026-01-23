RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 08:33

  Wirująświatła написав:
  moveton написав:Раз в год выкидываются какого возраста? У меня ещё китайские TrustFire более, чем десятилетнего возраста не выброшены
сложно сказать. 18650 я покупаю примерно с 2016 разными партиями по 10-30 шт. Их примерное количество +/- 100. Раз в год делаю ревизию ёмкости. Те что совсем дохлый или менее 1200мач идут в утиль. На них пишу маркером ёмкость. К неприятныму удивлению обнаруживаю что те кто год назад показывали ёмкость 2800 сейчас уже +/-1500. Не все Но значительное количество (не менее 20 шт) потеряли до 50% ёмкости с момента последнего замера. Режим работы крайне щадящий летом вентиляторы зимой освещение. В ноль не высаживаю. То же касается павербанка купленных в 2019-2020 г. Почти утиль. А так же старых смартфонов сяоми которыми с 2022г. не пользуюсь. АКБ в режиме вай фай держит пару часов и планшета эплэйр2. АКБ ноутбука с 2024г потерял по тестам 30% за 1 год.

Чим заміряєш трушну ємність?

З огляду що навіть цієї зими це не кінець, да і погрожують що проблеми з е/е може на кілька років, розглядаю ще одну батарею 5.1 pro-b
Хоча по хорошому взяв би 16-ку за 2+- тис дол, а цю pro-b скинуть би комусь - було б найкраще рішення. Зупиняє шалений обʼєм і вага 16-ки. Такий памʼятник в квартиру - таке собі рішення
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 08:40

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

moveton написав:
  Миша-клиент написав:С графиками - хоть как-то можно планировать свою жизнь, когда затариваться и воспользоваться лифтом... Без них (как в эти дни) - совсем грустно, рулетка.

Если они так уж нужны, то кто запрещает нарисовать себе самостоятельно? Всё равно и энергетики в своих графиках и близко не угадывают когда выключать будут/были. Ни в том, что на месяц, ни в том, что на завтра, ни даже в том, что на заканчивающееся сегодня. По крайней мере в Одессе все последние 4 года так.

Можливо в Одесі так було, в Києві графіки поки були на них дійсно можна було спиратися, вимикали за графіком +/- 10 хв, вмикали теж +/- 30 хв.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 08:41

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:[quote]Нам пишуть мешканці ЖК «Парковий» у Києві (Святошинський район, бульвар Миколи Руденка)

Житловий комплекс із понад тисячею квартир уже кілька днів поспіль потерпає від багатогодинних відключень електроенергії — по 17 і більше годин без світла.

У цьому будинку все повністю на електриці. Коли немає світла — немає нічого:
немає опалення
немає води
немає можливості приготувати їжу
сотні сімей з маленькими дітьми залишаються фактично в холоді й темряві

Люди не розуміють, що відбувається і коли чекати відновлення електропостачання.



Подивився по ЛУН про цей ЖК, опалення централізоване, тож коли мова про "все на електриці" - мається на увазі, що потрібно живити насоси, а не власну котельню на електриці. Звідси питання, що то за слоупоки, 4 роки повномасштабна війна і блекаути, фактично 4 роки було, щоб поставити на насоси на воду і опалення генератор чи інвертори (у нас наприклад це зробили в кінці 22-го), і тут раптом "Люди не розуміють, що відбувається"
І це ж не якась обісцяна панелька з ЖЕКом.
П.С. Нам вночі таки включили. Світла не було по суті 55 годин (посля перших 7 годин на одну годину з'являлося вночі)

Все на електриці, то означає, що все: тобто газу нема, котельні нема, опалення теплою підлогою або нагрівачами/кондиціонерами, а не центральне чи ще яке.[/quote]Так це брехня, там централізоване опалення
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 08:42

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:[quote="5925768:Faceless"]Ви мабуть не уявляєте наскільки кончені бувають люди. Є такі що "принципово" не платять комуналку і говнять, чого їм доступ в ліфти закрили
у нас тоже такие есть с долгами за 5+ лет. Но их не более 10% от общего числа и погоды они не делают. им отключили право открывать ворота, пользоваться альтанкой и мангалом. Но не факт. Внаглую если это делать никто гонять не будет, потому что нафиг никому не надо скандалы. А так да жизнь бьёт людей по голове это хорошо ощущается.

А тепер уявіть, що вони подають в суд на ОСББ за те, що їм "перешкоджають користуватися власним майном" і спільним майном

так їм зразу "встрєчка", далі в статуті ОСББ можуть бути прописано "заборони і перешкоди" - велкам ту корт[/quote]Ой які ми вумні диванні теоретики
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:34

Як повідомляють читачі пабліка, в одному з експериментальних будинків, які більш відомі місцевим жителям як «ромашка» або «кукурудза», з 9 січня немає опалення, з 13 січня – відсутня холодна вода, є проблеми з електромережею, не працюють ліфти.

Читачі повідомляють, що станом на сьогодні у 18-поверхівці не працює навіть каналізація.
.

Однопід’їздні житлові будинки типу «ромашка» (або «кукурудза»), висотою 18 та 22 поверхи, були зведені на межі 1980-1990-х років на площі Дружби Народів СРСР (нині – Оболонська), 2 та 2-А. Ці будівлі є частиною єдиного архітектурного ансамблю, побудованого за унікальною для свого часу технологією і мають каркасно-панельну конструкцію з монолітним ядром жорсткості. Будівлі зводили методом «ковзної опалубки», коли перекриття формувалися внизу, а потім піднімалися вгору потужними домкратами.


У стилобаті розташований вхід, через який можна потрапити до ліфтів та сходів, про які варто згадати окремо. Оскільки, відповідно до норм пожежної безпеки, сходовий майданчик в будь-якому житловому будинку має бути незадимлюваним, архітектору довелося попрацювати над розв'язанням цього питання для вежі, де немає спільних балконів-галерей і навіть вікон у цій її частині. Річ у тім, що сходи цієї споруди з усіх боків оточені квартирами, перебуваючи в самому центрі будинку. Тому для забезпечення вентиляції та димовидалення всередині будівлі була передбачена вертикальна шахта, що закінчується великою металевою конструкцією на даху, через яку повітря й потрапляє всередину.

На поверхах розташовано по шість двокімнатних квартир із майже трикутними кухнями, що розміщені між кімнатами. Як зазначалося, характерний зовнішній вигляд став причиною того, що оболонці прозвали будівлю «будинок-ромашка», «кукурудза» або навіть «будинок без вікон». І в цьому разі такий вислів не є перебільшенням. По-перше, на фасаді будівлі видно лише балкони, а по-друге, традиційні вікна у вежі справді відсутні – їх замінюють величезні вітрини заввишки на всю стіну між балконами та кімнатами.

Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:45

Шины с подогревом. Растапливают лёд
Зображення
Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:48

  Hotab написав:Чим заміряєш трушну ємність?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vatt ... VR09a.html

Для сборок 12-36в

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/pret ... UoUEJ.html

Для юсб интерфейса
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:02

❗️«Так жити — це не життя»: Трамп вперше прокоментував ситуацію з енергетикою в Україні після обстрілів

Водночас він не засудив самі атаки, а зосередився на умовах, у яких змушені виживати українці.

За словами президента США, в Україні «навіть холодніше, ніж у Канаді», а життя без опалення за температури мінус 20 градусів є надзвичайно важким. Він зазначив, що запитував Зеленського, «як люди взагалі це витримують», і визнав: те, як українці живуть у таких умовах, «дійсно вражає».
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:56

  Wirująświatła написав:
❗️«Так жити — це не життя»: Трамп вперше прокоментував ситуацію з енергетикою в Україні після обстрілів

Водночас він не засудив самі атаки, а зосередився на умовах, у яких змушені виживати українці.

За словами президента США, в Україні «навіть холодніше, ніж у Канаді», а життя без опалення за температури мінус 20 градусів є надзвичайно важким. Він зазначив, що запитував Зеленського, «як люди взагалі це витримують», і визнав: те, як українці живуть у таких умовах, «дійсно вражає».


Ну капець)) а до цього життя було?))
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:25

  Wirująświatła написав:
❗️«Так жити — це не життя»: Трамп вперше прокоментував ситуацію з енергетикою в Україні після обстрілів

Водночас він не засудив самі атаки, а зосередився на умовах, у яких змушені виживати українці.

За словами президента США, в Україні «навіть холодніше, ніж у Канаді», а життя без опалення за температури мінус 20 градусів є надзвичайно важким. Він зазначив, що запитував Зеленського, «як люди взагалі це витримують», і визнав: те, як українці живуть у таких умовах, «дійсно вражає».

Насильник до жертви «ну розслабся, підмасти , і буде легше»
