RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:43

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31374
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 08:51

⚡️Укрзалізниця розгорнула пункт незламності в польському Холмі

Приміщення вокзалу (https://www.facebook.com/share/1WKpmd5q ... tid=wwXIfr) в Холмі перебуває на реконструкції з 2024 року, тож пасажири змушені були очікувати на рейси просто неба в зимовий період.

На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлені вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування і сповивання малюків. У доступі є розмальовки і набори для малювання. Також у вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів.

У другому вагоні представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффета, яка раніше експонувалась у "Мистецькому поїзді".

Вагони розташовані на третій платформі.

Як пояснили в Укрзалізниці, через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, що триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період.

До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра і Києва. Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками.

За даними Укрзалізниці, щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" спільно з партнерами підготувало ще близько 30 автономних вагонів з опаленням і живленням, які будуть працювати як пункти незламності в регіонах.



Напомнило как известный персонаж накормил народ 3мя булками хлеба. жаль УЗ не может стать президентом Украины.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31374
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:29

це гілка для обговорення обладання по енергонезалежності, а не для новин із польщі
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2715 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:34

  барабашов написав:Когда то мы на эту тему общались, но не помню точно - какой ВУЗ вы заканчивали? Если специальность - энергетик.

Дніпровська політехніка, бувший НГУ.
Екатеринославское высшее горное училище (1899—1912)
Горный институт Императора Петра Великого :shock:
Днепропетровский горный институт имени Артёма
Национальный горный университет

Біля колись бувшого танка, на бувшому проспекті К. Маркса, зараз Яворницького.

Спеціальність - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3347
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3688 раз.
Подякували: 5924 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:36

  trololo написав:це гілка для обговорення обладання по енергонезалежності, а не для новин із польщі

добавь меня в чс и расслабься. о чём и где писать как то решу без тебя
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31374
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:05

  Wirująświatła написав:
  trololo написав:це гілка для обговорення обладання по енергонезалежності, а не для новин із польщі

добавь меня в чс и расслабься. о чём и где писать как то решу без тебя


додав, але до того як ти почав тут флудити, гілка була цікава і по темі, а зараз нічим не відрізняється від інших гілок форуму і репостами якоїсь нерелеватної шляпи. тут треба писати про 18650 і ліфери
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2715 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 192193194195
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.