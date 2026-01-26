Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлені вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування і сповивання малюків. У доступі є розмальовки і набори для малювання. Також у вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів.
У другому вагоні представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффета, яка раніше експонувалась у "Мистецькому поїзді".
Вагони розташовані на третій платформі.
Як пояснили в Укрзалізниці, через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, що триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період.
До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра і Києва. Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками.
За даними Укрзалізниці, щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.
Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" спільно з партнерами підготувало ще близько 30 автономних вагонів з опаленням і живленням, які будуть працювати як пункти незламності в регіонах.
