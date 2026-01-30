RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:34

  Ірина_ написав:

Открыл транскрипт. Прочитал: "У періоди блекаутів люди масово купують найдешевші електрообігрівачі". Закрыл ролик. Такие пусть замерзают. Им уже только естественный отбор поможет.
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:03

Зображення

⏺Гарні новини: Київ з опівночі переходить на графіки відключень світла, — ДТЕК

🔻Графіки будуть різними для різних районів, не за звичними чергами.
🔻Для кожного будинку — окремий графік. Перевіряти потрібно в чат-боті або на сайті (можливі затримки до 5 хвилин).
🔻Ситуація залишається складною: у разі погіршення можливі екстрені відключення, при стабілізації — повернення до стандартних графіків.
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:13

Зображення



Из минусов расход 5л в сутки и разряжает Акум 30Ач в течение 10часов в ноль. Свинцовый категорически не подходит он не будет успевать зарядиться.
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:40

Зображення
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:17

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:Из минусов расход 5л в сутки и разряжает Акум 30Ач в течение 10часов в ноль. Свинцовый категорически не подходит он не будет успевать зарядиться.

Тут не то, что успевать. О заряде речь вообще не идет. Вообще, раз уж на соляре, логичнее уже дизельный ДВС в квартиру поставить и точно так же его выхлопную трубу через радиатор на улицу вывести. Будет и греть и электричество использовать только для стартера, заодно подзаряжая и этот акк и другую домашнюю технику. Но, наверное, будет погромче. Но если, как в ролике сказано, запитывать эту печку от автомобиля под окном, то ещё и дешевле :)

Есть ещё китайские вентиляторы на элементах Пельтье. Можно его поставить хотя на туристическую горелку на соляре, если нет газовой или дровяной плиты. Тогда никакого внешнего электричества не требуется. Но это, конечно, кислород в комнате сжигает.
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:03

Акумулятор літій титанат LiTo LTO 2.3V 30Ah 160*66мм 25000 циклів. Внутрішній опір - 0.45mOm! Ємність перевірена, відповідає заводській, результати тестів по ємності і опору вказані на фото. Літій-титанатні акумулятори (Li4Ti5O12) представляють собою серйозну заявку на більшу частину ринку акумуляторів. Ідеальні в авто, вічні акумулятори. Величезні струми розряду - більше свинцю, величезні струми заряду в десятки разів більше, а взимку дак в сотні разів. Заряджається до повного від штатного генератора авто за 15 хвилин! І це при будь-якій температурі! Чи не боїться розряду в нуль, що не деградує і не втрачає ємність на відміну від АГМ та інших.

Технічні характеристики

Модель: LTO66160
Тип: Li-Titanate
Типорозмір: 66160
Ємність: 30000mAh
Кількість циклів: 25000
Термін служби: до 50 років
Діапазан робочих температур (заряду і розряду) град. Цельсія: мінус 50 ... плюс 60
Максимальний безперервний розрядний струм: до 180 А (6С)
Максимальний короткочасний струм: 450 А (15сек.) (15С)
Напруга номінальне: 2.3V
Напруга повного заряду: 2.8V
Напруга повного розряду: 1.6V
Номінальний зарядний струм: 1-100А
Максимальний зарядний струм: 250А

Внутрішній опір: 0.4mOm
Плата захисту: немає
Габаритні розміри: 66*210mm (210mm з клемами)
Вага: 1100г однієї


Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 30 січ, 2026 21:11, всього редагувалось 1 раз.
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:11

  Wirująświatła написав:
Літій-титанатні акумулятори (Li4Ti5O12) представляють собою серйозну заявку на більшу частину ринку акумуляторів.

Как уже кавырнадцать лет написано в известном ликбезе, уже больше 10 лет не только представляет, но и широко распространён. Не вижу в рекламе его цены. Она в этом типе акков самый интересный аспект.
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:16

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akum ... S8sdQ.html
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:19

  Wirująświatła написав:moveton
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akum ... S8sdQ.html

Такі ж дорого
Це 70Вт виходить
700 вт - 17 тис
7 кВт - 170 тис
Ну воно канєш не лінійно, але все одно дорого)
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:31

  Wirująświatła написав:moveton
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akum ... S8sdQ.html

Ну вот, 30 Ач при 2.3 В - 1700 грн. 56.67 грн/Ач. А теперь возьмём лиферную сборку с того же OLX. Внутреннее сопротивление в 2.5 раза ниже и на том же напряжении даёт 300-310 Ач за 3700 грн или дешевле (упомянуто 75$, что сейчас около 3200). 11.9 грн/Ач. Титанатный ожидаемо в 5 раз дороже. Не все считают, что больше циклов (которые и у лифера домашний пользователь в жизни не исчерпает) и возможность заряжать при отрицательных температурах это оправдывает. Так что не понятно что с LTO революционно нового за 10 лет по сравнению с другими типами. Как был премиум решением для электромобилей, которым нужно ездить в мороз и часто заряжаться за полчаса, так и остался.

P.S. У него ж ещё и напряжение 2.3 В, а не 3.2 В, как у лифера. По стоимости энергетической ёмкости уже 7 раз разницы выходит.
3
8
1
