⏺Гарні новини: Київ з опівночі переходить на графіки відключень світла, — ДТЕК
🔻Графіки будуть різними для різних районів, не за звичними чергами. 🔻Для кожного будинку — окремий графік. Перевіряти потрібно в чат-боті або на сайті (можливі затримки до 5 хвилин). 🔻Ситуація залишається складною: у разі погіршення можливі екстрені відключення, при стабілізації — повернення до стандартних графіків.
Wirująświatła написав:Из минусов расход 5л в сутки и разряжает Акум 30Ач в течение 10часов в ноль. Свинцовый категорически не подходит он не будет успевать зарядиться.
Тут не то, что успевать. О заряде речь вообще не идет. Вообще, раз уж на соляре, логичнее уже дизельный ДВС в квартиру поставить и точно так же его выхлопную трубу через радиатор на улицу вывести. Будет и греть и электричество использовать только для стартера, заодно подзаряжая и этот акк и другую домашнюю технику. Но, наверное, будет погромче. Но если, как в ролике сказано, запитывать эту печку от автомобиля под окном, то ещё и дешевле
Есть ещё китайские вентиляторы на элементах Пельтье. Можно его поставить хотя на туристическую горелку на соляре, если нет газовой или дровяной плиты. Тогда никакого внешнего электричества не требуется. Но это, конечно, кислород в комнате сжигает.
Акумулятор літій титанат LiTo LTO 2.3V 30Ah 160*66мм 25000 циклів. Внутрішній опір - 0.45mOm! Ємність перевірена, відповідає заводській, результати тестів по ємності і опору вказані на фото. Літій-титанатні акумулятори (Li4Ti5O12) представляють собою серйозну заявку на більшу частину ринку акумуляторів. Ідеальні в авто, вічні акумулятори. Величезні струми розряду - більше свинцю, величезні струми заряду в десятки разів більше, а взимку дак в сотні разів. Заряджається до повного від штатного генератора авто за 15 хвилин! І це при будь-якій температурі! Чи не боїться розряду в нуль, що не деградує і не втрачає ємність на відміну від АГМ та інших.
Технічні характеристики
Модель: LTO66160 Тип: Li-Titanate Типорозмір: 66160 Ємність: 30000mAh Кількість циклів: 25000 Термін служби: до 50 років Діапазан робочих температур (заряду і розряду) град. Цельсія: мінус 50 ... плюс 60 Максимальний безперервний розрядний струм: до 180 А (6С) Максимальний короткочасний струм: 450 А (15сек.) (15С) Напруга номінальне: 2.3V Напруга повного заряду: 2.8V Напруга повного розряду: 1.6V Номінальний зарядний струм: 1-100А Максимальний зарядний струм: 250А
Внутрішній опір: 0.4mOm Плата захисту: немає Габаритні розміри: 66*210mm (210mm з клемами) Вага: 1100г однієї
Ну вот, 30 Ач при 2.3 В - 1700 грн. 56.67 грн/Ач. А теперь возьмём лиферную сборку с того же OLX. Внутреннее сопротивление в 2.5 раза ниже и на том же напряжении даёт 300-310 Ач за 3700 грн или дешевле (упомянуто 75$, что сейчас около 3200). 11.9 грн/Ач. Титанатный ожидаемо в 5 раз дороже. Не все считают, что больше циклов (которые и у лифера домашний пользователь в жизни не исчерпает) и возможность заряжать при отрицательных температурах это оправдывает. Так что не понятно что с LTO революционно нового за 10 лет по сравнению с другими типами. Как был премиум решением для электромобилей, которым нужно ездить в мороз и часто заряжаться за полчаса, так и остался.
P.S. У него ж ещё и напряжение 2.3 В, а не 3.2 В, как у лифера. По стоимости энергетической ёмкости уже 7 раз разницы выходит.