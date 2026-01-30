Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:14

moveton написав: P.S. У него ж ещё и напряжение 2.3 В, а не 3.2 В, как у лифера. По стоимости энергетической ёмкости уже 7 раз разницы выходит P.S. У него ж ещё и напряжение 2.3 В, а не 3.2 В, как у лифера. По стоимости энергетической ёмкости уже 7 раз разницы выходит

кстати важный фактор. У меня инвертор не включается выше 15в и уходит в защиту ниже 11. Сборка 4s лития это 16,8в чтобы запитать им инвертор нужно зарядить сборку не выше 15 а это 50% ёмкости. Конечно можно шаманить с понижайкамиино там ток 10А дешёвые понижайки греются как утюги, им ещё охлаждение нужно. И риск кз, воспламенения. Дорогая понижайка нивелирует экономический эффект от lion. Купил lifepo4 там напряжение чуть ниже и полный заряд 4s = 14,5в Мораль, не всегда низкое напряжение это плохо. Есть ролики как на инверторах перепаивать диоды чтобы повысить порог.На счёт циклов, батарея э.самоката за 3 года теряет от 30% до 70% ёмкости. Даже если просто лежит (заряженная). Долговечность обычного лития сильно преувеличена. 500 циклов в идеальных условиях. Фонарики, колонки, павербанк на литии которые у меня с 2014 года уже практически не рабочие, никаких 500 циклов там не было. До блекаутов фонариком пользовался 20 раз в году. Колонку тоже включаю только на природе. В квартире есть усилок да и соседи музыку не любят. Павер 10АЧ дробак когда то считался премиум сегментом, при курсе 8 он стоил 100уе что на сегодня космос за такую ёмкость. Пользовался им только в поездках может циклов 200 прошел, и уже убитый в храм. По ноуту и планшетам аналогично, только сурфейс 4 работает как будто вчера купил. Остальные посдыхали тут кстати эпл не на высоте. На новом АКБ автономия хорошая но и сдыхает он быстро. 2-3 года и нет АКБ.Элементы в том же самокате или павере не г***о, Самсунг, лж. Так что обычный литий вчерашний день. Или только на его замену и работать если перевести на него весь дом. посморим как lifepo4 себя покажет через 3-5 лет.