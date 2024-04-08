Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
так 21700 же больше сами по себе. как ими увеличить емкость при тех же габаритах? цифры 18650 означают размеры — 18(диаметр)-65(длина)-0 соотв у 21700 21 диаметр и 70 длина. емкость не выше радикально, 5000 мач максимум.
у меня в самокате стояли ячейки 18650 на 2500 мач, а в продаже есть подороже такие же на 3500. думал заморочиться как батарею менял, да решил что пофиг. купил готовый аккум такой же да и все
Поскольку батарея **не менялась**, рост полной ёмкости заряда (Full Charge Capacity) до 43 662 мВт·ч (103,6% от номинальной 42 157 мВт·ч) — это **не физическое увеличение реальной ёмкости батареи**, а результат работы **системы управления батареей (BMS / gas gauge)**. Вот наиболее вероятные причины такого поведения (на основе типичных случаев с ноутбуками Windows, Surface, HP, Lenovo и т.д.):
### Основные причины, почему reported capacity превышает design capacity 1. **Перекалибровка / переобучение BMS после длительного простоя или обновления** С января 2024 по март 2025 был огромный пробел в данных (почти год). За это время батарея могла находиться долго в заряженном/разряженном состоянии, что привело к накоплению ошибок в оценке ёмкости. В январе 2026 система, вероятно, провела **автоматическую или частичную перекалибровку** (часто происходит после обновления Windows / BIOS / драйверов батареи, или после нескольких полных циклов заряд-разряд). После этого BMS «пересчитал» ёмкость на основе новых измерений и «догнал» её до более высокого значения.
2. **Ошибки измерения тока (самая частая причина скачков выше 100%)** Если датчик тока (в чипе BMS) слегка смещён (например, показывает небольшой ток зарядки, когда его на самом деле нет), то при каждом цикле система накапливает «лишнюю» ёмкость в расчётах. Через несколько циклов reported Full Charge Capacity может легко превысить design на 3–10% (а иногда и намного больше, если ошибка серьёзная). Это классическая ситуация: в вашем случае скачок с ~37 мВт·ч → 40–41 → 43 мВт·ч за 2–3 недели идеально укладывается в такую картину.
3. **Производственные допуски и температура** Design Capacity — это **номинальное среднее значение**, а реальные батареи с завода часто имеют +3–8% запаса (чтобы все экземпляры гарантированно дотягивали до заявленной цифры). При благоприятных условиях (тёплая температура во время заряда, хорошая балансировка ячеек) система может «увидеть» эту дополнительную ёмкость и отобразить >100%. После холодного хранения или старения показания падают, а после прогрева/циклов — снова растут.
4. **Обновление прошивки / Windows / драйверов ACPI** В январе часто выходят крупные обновления Windows (Patch Tuesday), которые затрагивают управление питанием. После них многие пользователи наблюдают скачки ёмкости вверх (или вниз) на 5–15%.
### Почему это почти наверняка не реальное улучшение батареи - Физическая химия Li-ion не позволяет ёмкости расти после 2+ лет использования — она только деградирует (пусть и очень медленно при хорошем уходе). - Скачок на ~18% за 2–3 недели физически невозможен без замены или экстремальных условий (что вы исключаете).
### Что можно сделать - **Сбросить/перекалибровать батарею вручную** (если не пробовали): 1. Зарядить до 100%. 2. Разрядить до выключения (0%). 3. Оставить выключенным на 3–5 часов. 4. Зарядить до 100% без прерываний. Повторить 1–2 раза → часто reported capacity падает до более реалистичных 90–100%. - Проверить в HWiNFO, AIDA64 или BatteryInfoView — там иногда показывают более точные сырые данные. - Посмотреть количество циклов (cycle count) и дату производства батареи — если циклов мало, а дата свежая — возможно, это была «отложенная» новая батарея. - Если после калибровки значение остаётся ~103–105% и батарея работает отлично — можно не беспокоиться. Это просто «оптимистичный» расчёт BMS, реальная ёмкость, скорее всего, близка к 95–102% от номинала.
В большинстве случаев через 1–3 месяца после такой перекалибровки показания стабилизируются на более скромном (но всё равно хорошем) уровне. Если автономность реально выросла — отлично, пользуйтесь на здоровье! 😊
Если поделитесь моделью ноутбука, текущим количеством циклов или свежим battery report — смогу сказать точнее.
це **артефакт системи управління батареєю (BMS/gas gauge)**, а не реальне фізичне покращення.
Ось чому таке відбувається саме у вашому випадку
### Головні причини зростання показника вище 100% 1. **Накопичена помилка в датчику струму (current sense error / coulomb counter drift)** Це найпоширеніша причина на старих ноутбуках (особливо після 8–10+ років). Датчик струму в контролері батареї з часом "зсувається" — він починає трохи "переоцінювати" вхідний струм під час зарядки (наприклад, показує 50 мА, коли реально 40 мА). Кожного разу, коли ви заряджаєте, BMS додає "зайву" енергію до розрахунку. За тижні/місяці це накопичується, і Full Charge Capacity легко перевищує design на 3–10% (а іноді й більше). У вашому випадку стрибок з ~37 000 → 43 662 мВт·ч за ~3 тижні січня 2026 — класичний приклад саме такої помилки.
2. **Перекалібровка після довгого простою або оновлень** З квітня 2024 по березень 2025 — майже рік без даних (можливо, ноутбук стояв вимкненим або рідко використовувався). За цей час накопичилися помилки в оцінці. У січні 2026 (ймовірно після оновлення Windows, BIOS або драйверів Intel Management Engine/ACPI) система "перерахувала" ємність на основі нових циклів і "виправила" її вгору. На старих Intel Haswell (i5-4300U) таке часто трапляється після Patch Tuesday або оновлень power management.
3. **Виробничий запас + температура/баланс ячеек** Design Capacity — це **середнє гарантоване значення** (42 157 мВт·ч). Реальні батареї з заводу часто мають +3–7% запасу, щоб усі екземпляри проходили тест. Після багатьох років, коли ячейки "розбалансувалися", а потім після кількох повних зарядів у теплому приміщенні — BMS може "побачити" цей запас і показати >100%. Це тимчасово, не вічно.
### Чому це не реальне зростання - Li-ion батарея після 2–3 років **тільки втрачає** ємність — хімія не відновлюється. - Фізичний стрибок на ~18% за короткий час неможливий без заміни або серйозного ремонту.
Купив собі ДБЖ на роутер і онушку, бо мобільний інтернет тухнув через кілька годин після відключення світла. І як тільки замовив, інет почав нормально працювати) Але хай вже буде, сьогодні має приїхати. https://videocontrol.com.ua/istochnik-b ... 045w-34601 Брав, щоб був інтернет, коли вночі немає світла і вимкнена станція, і вдень на кілька годин.
Я правильно понимаю, что его не бог весть какого качества "8 x 2600 мА·ч" там распаяны и когда накроется, то или дружить со сваркой или всё выбрасывать? Ну и заряжаться с нуля будут сильно не за час. При редких недолгих (скажем, в пределах 6 часов в сутки) отключениях тоже вариант, конечно. Я на такую технику просто бросил 12 вольт провод от лиферной сборки.
Ні, неправильно. Потім купляються 8х18650 3400-3500mAh з вже припаяними клемами і потім спокійно паяється звичайним паяльником. Прямого контакту паяльника з Літієм вже не буде. Або варіант дорожче, якщо не дружиш з паяльником, купити вже готовий зпаєний комплект.
Вона і не буде до нуля розряджатися. В мене в основному роутер буде працювати від станції, ця штука тільки для ночі і трохи вдень, якщо непотрібно включати станцію одразу і холодильник недавно виключився.
Роутер поруч? Просто на великій відстані буде велика втрата напруги.
Это вот такого типа? Если эти лепестки внутри ничему не помешают, выглядит неплохо. Нужно будет свою китайскую лампу отревизировать. Там китайцы взяли отсек на три 18650, а элемент положили один, и тот приварили. В теории, можно впихнуть и три, если лепестки впишутся. Время зарядки, правда, кошмарное станет Плата больше 2.5 Вт не умеет. Но для редких отключений может оно и стоит того...
Не в километрах Метра два провод. Но это ж всё от удельного сопротивления провода зависит. Если на хотя бы 1 кв мм (у меня 1.5-2, кажется. Давно покупал, уже не помню) сечения брать, то на типовую мощность рутера можно кидать хоть с противоположных точек квартиры разумного размера и нормально будет.