|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:26
smdtranz написав:Faceless
и не только по бокам, а и внизу и где угодно. недаром трубы всех вытяжек и дымоходов нужно выносить выше верхней точки здания. иначе турбулентность от ветра занесет дым всем вообще
ну и топить ее надо почти круглосуточно, постепенно закидывая дрова. КПД буржуйки невысокий, хавает она все что горит тоннами.
любителям натолкать полную топку дров и прикрыть поддувало, чтоб «медленно горело всю ночь», трубу засунут в причинное место соседи, ибо из-за неполного сгорания и пиролиза дерева дым на выходе будет очень едким
Повільно горіти то ще й більший ризик виділення чадного газу
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37307
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8294 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:38
Faceless написав:
smdtranz написав:Faceless
и не только по бокам, а и внизу и где угодно. недаром трубы всех вытяжек и дымоходов нужно выносить выше верхней точки здания. иначе турбулентность от ветра занесет дым всем вообще
ну и топить ее надо почти круглосуточно, постепенно закидывая дрова. КПД буржуйки невысокий, хавает она все что горит тоннами.
любителям натолкать полную топку дров и прикрыть поддувало, чтоб «медленно горело всю ночь», трубу засунут в причинное место соседи, ибо из-за неполного сгорания и пиролиза дерева дым на выходе будет очень едким
Повільно горіти то ще й більший ризик виділення чадного газу
в буржуйці - так. в сучасному герметичному каміні із футеруванням, зовнішньою подачею повітря та контролером горіння який міряє температури димових газів та регулює повітряну заслінку - ні
СО (чадний газ) між іншим дуже класно горить із виділенням великої кількості тепла, і відсутністю диму (якщо температура 300+ і нема тління). тоді швидкість потоку газів невелика (бо подача повітря мінімальна), і сухі дрова починають горіти чистим синім та зеленим вогнем, а не червоно-оранжевим. це найефективніший режим горіння, перевірений особистою практикою і вимірюванням (швидкість нагрівання водяного теплоакумулятора).
це і є нормальний піроліз, який часто путають із тлінням, який неефективний та шкідливий, бо всяке *г**** не встигає згоріти і вилітає з димом
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6489
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2718 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:17
trololo написав:
в сучасному герметичному каміні із футеруванням, зовнішньою подачею повітря та контролером горіння який міряє температури димових газів та регулює повітряну заслінку - ні
Щось я підозрюю що ймовірність встановлення такої вундервафлі в квартирі близька до 0
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37307
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8294 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|