Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:26

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

smdtranz написав:Faceless

и не только по бокам, а и внизу и где угодно. недаром трубы всех вытяжек и дымоходов нужно выносить выше верхней точки здания. иначе турбулентность от ветра занесет дым всем вообще

ну и топить ее надо почти круглосуточно, постепенно закидывая дрова. КПД буржуйки невысокий, хавает она все что горит тоннами.
любителям натолкать полную топку дров и прикрыть поддувало, чтоб «медленно горело всю ночь», трубу засунут в причинное место соседи, ибо из-за неполного сгорания и пиролиза дерева дым на выходе будет очень едким
Повільно горіти то ще й більший ризик виділення чадного газу
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:38

в буржуйці - так. в сучасному герметичному каміні із футеруванням, зовнішньою подачею повітря та контролером горіння який міряє температури димових газів та регулює повітряну заслінку - ні :) СО (чадний газ) між іншим дуже класно горить із виділенням великої кількості тепла, і відсутністю диму (якщо температура 300+ і нема тління). тоді швидкість потоку газів невелика (бо подача повітря мінімальна), і сухі дрова починають горіти чистим синім та зеленим вогнем, а не червоно-оранжевим. це найефективніший режим горіння, перевірений особистою практикою і вимірюванням (швидкість нагрівання водяного теплоакумулятора).
це і є нормальний піроліз, який часто путають із тлінням, який неефективний та шкідливий, бо всяке *г**** не встигає згоріти і вилітає з димом
trololo
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:17

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  trololo написав:в сучасному герметичному каміні із футеруванням, зовнішньою подачею повітря та контролером горіння який міряє температури димових газів та регулює повітряну заслінку - ні

Щось я підозрюю що ймовірність встановлення такої вундервафлі в квартирі близька до 0
Faceless
