Під час роботи намет функціонував цілодобово: обігрівався тепловою гарматою на дизелі, а заряджати гаджети можна було за допомогою бензинового генератора. 26 січня кореспондентка Переяслав.Сity побувала у цьому пункті незламності. Однак відвідувачів не застала, там чергували лиш двоє рятувальників та правоохоронець.
Як повідомив нашому виданню головний інспектор служби ДСНС Денис Порохня, рішення згорнути цей пункт незламності ухвалили минулого тижня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради.
Роботу цього пункту забезпечувала міська рада. Зокрема, саме для його роботи двічі виділяли пальне. 26 січня на позачерговому засіданні виконкому — 500 л дизельного пального та 500 л бензину. На позачерговому виконкомі 2 лютого — іще 400 л дизелю та 260 л бензину.
Тоді заступниця міського голови Тетяна Кондратенко зауважила, що за весь період функціонування цього пункту з матеріального резерву вже було виділено 1 тис. л дизельного пального та 560 л бензину. Таким чином виходить, що для 13 днів роботи цього мобільного пункту незламності спрямували загалом 2 220 літрів палива.
При цьому мер Вячеслав Саулко додав, що на цей пункт щоденно витрачається майже 150 л пального і попросив членів виконкому підтримати це рішення. У присутніх ні запитань, ні заперечень не було.
Також на цьому виконкомі погодили закупівлю 290 л бензину та 1300 л дизелю загалом на 99,4 тис. грн – для поповнення матеріального резерву.
барабашов написав:Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона» И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги
200хз мб а со 100куе точняк валить особо некуда. В испанские кипрские или словацкие деревни? Сначала надо там пожить хотя бы 5 лет для такого решения.
Отопительный сезон длится всего 5 месяцев, это время можно в каких то сёлах Закарпатья пожить. Если местные не сдадут в гестапо. Истории тех кто свалил не впечатляют (а это почти все друзья детства). Я такой судьбы как у них не хочу. Один 30 лет платит ипотеку, авто, трусы - все в кредите. У других тоже траблы с жильем, комуналкой, работой и местными аборигенами.
ПСА в бюджет $500 цілком впусується, це $6000 в рік, 100К/6К => 16 років а якщо знайти який підробіток чи джерело кешфлоу, то вважай що першої $100K "на вічно"
для пса мб норм, а человеку нет. Цены растут в долларах на продукты - везде, на жилье в ЕС и ещё некоторых странах. 300уе в 2036 может быть хватит только на хлеб. Инфляция съест все твои расчёты. Запомни эти слова...
элементарный пример. В 2022 решил обновить все гаджеты, думал малоли будут работать те магазины и вообще логистика. Недавно чекнул цены, всё аналогичное х2 (именно тех моделей гаджетов уже в продаже нет). Доллар тоже вырос, но не в 2р.