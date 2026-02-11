Форуми / Все про гроші: інші

вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт Почалося з повністю абсурдної цифри в 50 кВт, і навіть якщо розглядати насос у теплопункті на квартал хрущовок ця цифра залишається абсурдною.

Для висотки на 25 поверхів, а це треба качати на 75 метрів нагору, на 300-400 квартир вистачає на порядок меншої потужності. А тут хрущі по 5 поверхів, або панельки по 9, яким треба ще вдвічі менше.

За умов хоча б мінімальної самоорганізації співвласників вирішити це питання можна елементарно, і воно не потребує якихось колосальних інвестицій. І тим більше не потребує махіни на 50кВт.

вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт Почалося з повністю абсурдної цифри в 50 кВт , і навіть якщо розглядати насос у теплопункті на квартал хрущовок ця цифра залишається абсурдною.

Для висотки на 25 поверхів, а це треба качати на 75 метрів нагору, на 300-400 квартир вистачає на порядок меншої потужності. А тут хрущі по 5 поверхів, або панельки по 9, яким треба ще вдвічі менше.

За умов хоча б мінімальної самоорганізації співвласників вирішити це питання можна елементарно, і воно не потребує якихось колосальних інвестицій. І тим більше не потребує махіни на 50кВт.

не путайте современную систему и оборудование на пару свечек ЖК и советскую котельную с советским оборудованием на 20 хрущей не путайте современную систему и оборудование на пару свечек ЖК и советскую котельную с советским оборудованием на 20 хрущей Vadim_

