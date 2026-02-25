|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:59
smdtranz написав:Hotab
ну есть может различия в несколько процентов. понятно, что чем больше теплообменник, тем лучше и все такое. но это не принципиально.
я верю в маркетинг и пи**. например то, что компрессор по документам на киловатт, а реально там 850 ватт. вот и слабее греет. ну так и меньше хавает
у холодильников энергоэффективность больше зависит от качества его теплоизоляции, там есть где развиваться, более дорогие материалы и вон он уже включается в сутки не на 3 часа, а на 2, у кондеев же этот фактор отсутствует. компрессор везде одинаковый, по принципу работы. кпд электродвигателя близок к 100%. хладагент тот же.
проще взять запас мощности и все, не будет работать на износ на предельных режимах и это уже повысит надежность и тд. при росте цены в процентов 10.
Для кондиционеров (в отличие от холодильников) основная экономия энергии в современных моделях достигается именно за счёт технологичных компрессоров (инверторных/переменной производительности) — 30–50 %. Увеличенные/оптимизированные теплообменники дают дополнительно 10–30 % (в зависимости от масштаба увеличения), но их эффект заметен в комбинации.
Реальные тесты: экономия от современных компрессоров
Инверторные компрессоры (BLDC, twin-rotary, scroll с переменной частотой) работают на частичной нагрузке (обычный режим работы сплит-системы) без постоянных пусков/остановок, что устраняет пиковые потери энергии.
• Саудовская Аравия, реальные измерения в офисе (108 дней, 24/7, одинаковая нагрузка, 1,5 тонны, 22–24 °C): инвертор (R32, EER 13,35) — 11,6 кВт·ч/сутки; обычный (R410A, EER 12,15) — 20,8 кВт·ч/сутки. Экономия 44 %. За сезон (300 дней) — 3471 кВт·ч vs 6230 кВт·ч. При стабильной температуре — до 46 %.
• Офисное здание (реальные 6-недельные измерения, 8 ч/сутки): инвертор — 8,7 кВт·ч/день; обычный — 13,5 кВт·ч/день. Экономия 35 %.
• Обобщённые полевые и лабораторные данные (Индия, Япония, США, Австралия): 30–40 % в типичных условиях, до 50–51 % при частичной нагрузке (Global Cooling Prize / RMI, CLASP). В реальной эксплуатации (переменная температура, двери/окна) — чаще 35–45 %.
Это главный фактор, потому что кондиционер работает часы напролёт при меняющейся нагрузке (в отличие от холодильника с почти постоянной).
Реальные тесты и расчёты: экономия от увеличенных теплообменников
Большие/оптимизированные конденсатор и испаритель (больше рядов трубок, площадь, микроканальные конструкции, лучшее оребрение) снижают разницу температур, давление и потери.
• Увеличение площади (KRAAC, модели + тесты 1,5 RT сплит-систем):
• +11 % испарителя → +2 % эффективности.
• +72 % конденсатора → +27 % эффективности.
• Комбинация +50 % испаритель / +100 % конденсатор + улучшенный компрессор → +30 % общей эффективности системы (EER с ~3,2 до 4,75).
• Увеличение площади на 80 % (без учёта вентиляторов) — +35 % эффективности (Energy Conservation Center Japan и Shah et al.).
• Микроканальные теплообменники (vs традиционные fin-and-tube):
• COP +6–15 %, общая экономия энергии 10–25 % (лабораторные тесты HVAC).
• +4–6 % capacity + efficiency (некоторые модели).
• В window-AC прототипах ORNL: +10 % фронтальной площади конденсатора/испарителя в комбинации с другими улучшениями → EER с 10,8 до 13,0 (+20 % эффективности, т.е. ~17 % меньше энергии).
Итоговая экономия в современных кондиционерах
Когда сочетаются инверторный компрессор + увеличенные/микроканальные теплообменники + другие улучшения (R32/R290, ECM-вентиляторы, точное управление):
• SEER2 20–26 vs старые 10–13 SEER → 40–60 % меньше энергии в реальной эксплуатации (RMI, ENERGY STAR, Daikin/Mitsubishi полевые данные).
• Пример: суперэффективные модели Global Cooling Prize — до 60 % экономии vs типичные обычные AC.
Коротко по приоритету для кондиционеров:
1. Инверторный компрессор — главный источник 30–50 % (работает на частичной мощности).
2. Увеличенные/улучшенные теплообменники — важное дополнение 15–30 % (позволяют компрессору работать ещё эффективнее и с меньшим перепадом температур).
Именно поэтому современные A+++ / 5* сплиты потребляют 0,8–1,2 кВт·ч/час вместо 1,5–2 кВт·ч у старых аналогов той же мощности. При выборе смотрите на SEER2 ≥20–22 и наличие инвертора + больших микроканальных блоков — это даёт максимальную реальную экономию в долгосрочной перспективе.
Якщо дійсно спліт за 1000 баксів дає виграш 30% перед сплітом за 500 баксів це може мати сенс якщо вони працюють за рік не 10 днів влітку в пікову спеку. А наприклад всю зиму на обігрів.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 25 лют, 2026 09:04, всього редагувалось 2 разів.
-
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:03
smdtranz написав:
как пример маленький холодильник нагревается внутри быстрее, чем большой, даже если компрессор и теплообменник там строго такие же. просто он и остывает быстрее
Я физику учил. Объём в сравниваемых сходный был.
smdtranz написав:
вопрос в том, стоит ли переплачивать за более дорогой инверторный против более дешевого инверторного ради экономии в 2% электричества, например
Ну я таки купил тот инверторный, который электричества кушает БОЛЬШЕ. Потому, что на него гарантию давали 20 лет, а на остальные не больше 10. Может и переплатил за инвертор, не знаю.
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:06
Hotab
ну это все понятно, плюс 100% к конденсатору и плюс 50% к испарителю (что выливается в некислую разницу габаритов) дает какой-то ощутимый прирост эффективности на примере каких-то абстрактных установок.
а есть сравнение продажных моделей дайкина за 1500 долл и условного самсунга за 500?
оба инверторных
у одного внешний блок на 15% больше за другого. внутренний наверное плюс минус одинаков.
повторю, брать неинверторный не рассматривается, это неактуально
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:24
smdtranz написав:moveton
так инверторный против неинверторного эффективнее, это и так понятно.
и таки автономное сохранение холода не имеет прямой связи с показателем класса энергосбережения. ибо оно зависит и от теплоемкости охлажденного вещества (стенок, полок, всего оборудования внутри, ну и продуктов), а не только от качества теплоизоляции
то есть и охлаждаться будет дольше при том же КПД
не говоря о том, что смотря при каких условиях мерять это самое сохранение холода. кто-то читает условия испытания этой техники? при какой загрузке, каких температурах? нет, конечно. паспорт это одно, а реальность это другое
как пример маленький холодильник нагревается внутри быстрее, чем большой, даже если компрессор и теплообменник там строго такие же. просто он и остывает быстрее
вопрос в том, стоит ли переплачивать за более дорогой инверторный против более дешевого инверторного ради экономии в 2% электричества, например
ще є оплата за обслуговування, і це може змінити баланс бюджету
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:52
ну и да, неинверторный менее эффективен инверторного по той простой причине, что неинверторный всегда работает на максимальной мощности и при максимальной разнице температур на испарителе и конденсаторе. что существенно снижает эффективность, против инверторного, который может работать на половинной мощности при меньшей разнице температур, но постоянно. а именно разность температур есть ключевым фактором, влияющим на эффективность всего процесса переноса тепла.
тут нет никаких маркетинговых революционно- инновационных подходов к намотке движков и тд
так же и с холодильниками
Готуємося до найгіршого і... обираємо кондиціонер.
В мене на проданій квартирі був звичайний недорогий Wild Wind 7-ка, вистачало з головою літом з працюючим компом в іграх. Для ще більшого комфорту можна було б і інверторний, але він був значно дорожче, і тоді вирішив, що не вартує переплачувати. Це якщо є маленькі діти, то тоді обов'язково треба інверторний, щоб без різких перепадів температури. А в моєму випадку тоді 7-ка і так майже постійно працювала на всю квартиру, вимикав тільки вже коли конкретно підмерзав. Про яку економію мова, це ж про комфорт. Також восени і навесні грівся ним, дуже швидко наганяв тепло в Турборежимі.
Прежде чем рассчитывать выгоду, неплохо было бы поспать сначала под работающим на отопление кондиционером. Очень желательно - не новым, а хотя бы после 10 000 часов отработки.
Возможно, захочется сэкономить на чём-то другом.
smdtranz
а есть сравнение продажных моделей дайкина за 1500 долл и условного самсунга за 500?
оба инверторных
у одного внешний блок на 15% больше за другого. внутренний наверное плюс минус одинаков.
Ну то ви трохи різні порівнюєте.
Ось помучав Грок що порівняв в «грішний» бюджетник за 500 і топ за 1000 баксів.
Да, поднял сервисные мануалы и технические данные по Gree U-Crown 9-й серии (модели типа GWH09UB-K6DNA4A/I + O, GWH09UB-K3DNA4F и аналоги на R410A/R32, 9 000 BTU).
Сравниваю напрямую с бюджетными инверторными моделями Gree (серии Lomo, Cozy, Livo, базовые GWH-QB/QC/QD — самые массовые «бюджетники» 2020–2024 годов).
Реальные цифры из мануалов (примеры 9–12k моделей)
• U-Crown GWH09UB-K6DNA4A:
• Испаритель: 2 ряда, Ø7 мм, 623×25,4×304,8 мм.
• Конденсатор: tri-row, увеличенная площадь.
• Lomo GWH09QB-K3DNA1G (типичный бюджетник):
• Испаритель: 2 ряда, Ø5 мм, 584×22,8×266,7 мм.
• Конденсатор: 2 ряда.
Вывод по энергоэффективности
• Испаритель даёт ~5–8 % преимущества U-Crown (благодаря большей площади и толстым трубкам).
• Конденсатор — главный фактор: три ряда вместо двух + увеличенная площадь = основная часть прироста SEER/SCOP (у U-Crown часто 8,5–9,0 SEER, у бюджетных Lomo 6,1–7,0).
• В сумме с G10-инвертором (двухроторный, от 15 Гц) и точным EEV это даёт 15–25 % реальной экономии электроэнергии по сравнению с бюджетными инверторами Gree той же мощности при одинаковых условиях (тесты CLASP и полевые данные в жарком климате).
Коротко для твоего вопроса:
В U-Crown 9 серии в первую очередь улучшен конденсатор — он трёхрядный с заметно большей площадью. Испаритель тоже лучше (толще трубки + больше катушка), но разница меньше. Именно поэтому U-Crown ощутимо эффективнее и тише бюджетных собратьев при тех же компрессорах и электронике.
15-25 %ефективності за плюс 500 дол
Варто чи ні - хз
Для опалення я б взяв дорожчий
Для охолодження в Європі мабуть ні.
В Африці мабуть є сенс 20% економити на е/е якщо за неї сам платиш
Hotab
тут пишут, что основной прирост эффективности за счет конденсатора
а при работе на обогрев как раз таки конденсатор это то, что во внутреннем блоке, соотв при обогреве уже картина может быть другая, например процентов 10 экономии электричества в течении года в среднем.
в комплексе в украинском климате оба режима являются актуальными, да и больше даже обогрев, который используется с октября по апрель, а охлаждение три летних месяца и то не всегда
плюс более дорогая установка (скорее всего) и тд.
smdtranz
Монтаж нема різниці.
Труби ті ж . Отвори під них ті ж. Це основа складова ціни монтажу.
Роги трохи більші на наружку? Це грн 200 плюс
