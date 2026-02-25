smdtranz написав:Hotab
тут пишут, что основной прирост эффективности за счет конденсатора
а при работе на обогрев как раз таки конденсатор это то, что во внутреннем блоке, соотв при обогреве уже картина может быть другая, например процентов 10 экономии электричества в течении года в среднем.
в комплексе в украинском климате оба режима являются актуальными, да и больше даже обогрев, который используется с октября по апрель, а охлаждение три летних месяца и то не всегда
плюс более дорогая установка (скорее всего) и тд.
Схоже що трохи не так.
І на обігрів, і на охолодження ключове значення має зовнішній .
Для обогрева (режим теплового насоса в сплит-системе) увеличенный испаритель (наружный теплообменник в режиме обогрева) имеет гораздо большее значение, чем увеличенный конденсатор (внутренний теплообменник).
Для охлаждения — наоборот, увеличенный конденсатор (наружный) даёт больший прирост эффективности.
Почему именно так (физика процесса)
В режиме обогрева:
• Испаритель (на улице) — это теплоотборник (абсорбирует тепло из холодного наружного воздуха).
• Воздух зимой имеет низкую плотность тепла (мало энергии на м³), температура низкая → нужно максимально большая поверхность и хорошая теплоотдача, чтобы «вытянуть» хоть сколько-то тепла без сильного падения давления всасывания.
• Чем больше/эффективнее наружный теплообменник → тем выше давление всасывания, тем ниже степень сжатия (compression ratio), тем выше COP (коэффициент эффективности) и тем меньше падает производительность при –10…–25 °C.
• Увеличенный наружный блок (больше рядов трубок, площадь) — это главный фактор для хорошего SCOP в холодном климате.
В режиме охлаждения:
• Конденсатор (на улице) — отводит тепло в горячий воздух.
• Летом наружный воздух горячий → теплоотдача хуже, нужно большая поверхность конденсатора, чтобы снизить давление нагнетания и не «загнать» компрессор в неэффективный режим.
• Здесь увеличенный наружный теплообменник (конденсатор) даёт основной прирост SEER.
Реальные цифры и практика (в т.ч. Gree и другие бренды)
• В современных инверторных сплитах (включая Gree U-Crown, Daikin, Mitsubishi, Panasonic) премиум-модели часто имеют увеличенный наружный теплообменник (3–4 ряда вместо 2) именно для лучшего обогрева зимой.
• Увеличение площади наружного теплообменника на 50–100 % → +15–30 % к SCOP при низких температурах (–15…–20 °C).
• Увеличение внутреннего (конденсатора в обогреве) даёт лишь +5–10 % в обогреве, потому что внутри теплоотдача в воздух/помещение идёт легко (воздух тёплый, вентиляторы помогают).
Якщо порівнювати вагу наружки бюджетніка 28 кг і преміального 42-45 , то якщо викинути (вагу) корпус, кабелі, компресор , фреон, то мабуть якраз вдвічі більше буде міді у преміального.