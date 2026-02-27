Додано: Чет 26 лют, 2026 10:52

dimabarcuk840



брать неинвертор не имеет смысла в принципе. хотя бы по показателям шума и температуры выдуваемого воздуха.

и конечно не ставить его на стену спальни снаружи) даже инвертор



что касается энергоэффективности инверторов разных линеек с увеличенными блоками, тут уже написано. испытания проводились то в Саудовской аравии, то чат жпт Хоттаба выдавал инфу о преимуществе в 15-30% при морозе в -15-20. но эти условия в Киеве бывают на 2 недели раз в 10 лет.



какая разница в эффективности дорогих кондеев против дешевых одного производителя — инфы толком нет. для старших моделей упоминавшегося тут gree SCOP можно найти и он в районе 6.8-7

для младших именно сезонный показатель не пишут. и вопрос в различии паспорта и практики.

может есть инфа, какие показатели за год в умеренном климате? если обогрев в среднем при 0-5 тепла

и охлаждение при плюс 28-30 на улице? сколько эта экономия ээ даст за год?