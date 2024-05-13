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Finance.ua: Українські біженці за кордоном: скільки та...
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Додано: Сер 15 тра, 2024 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Проаналізували такі країни, як Польща, Чехія та Німеччина
За даними офіційних джерел, наприкінці 2023 року за кордоном перебуває близько 6,5 млн громадян України, які отримали статус біженця або користуються правом про тимчасовий захист в країнах ЄС.
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