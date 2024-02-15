Національний банк України фіксує посилення браку кваліфікованих кадрів у банках та небанківських фінансових установах.
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У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі
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Додано: Пон 27 тра, 2024 14:01
У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих...
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Дивися повний текст
У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі
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