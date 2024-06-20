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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

Додано: Пон 27 тра, 2024 17:46 Ukrainian Credit Conference



Чому варто взяти участь?

Бо це можливість отримати знання, які допоможуть в успішному веденні бізнесу у сфері кредитних послуг. Також ви можете розширити свої зв'язки, знайти нових партнерів та провести час серед однодумців.



Долучайтеся до Ukrainian Credit Conference 2024, яка відбудеться 28 червня в UNIT.City, Київ, та забронюйте квитки за ЗНИЖКОЮ -25% до 10 червня! Встигніть забронювати квитки, бо потім ціна зросте!



🔥 Ukrainian Credit Conference 2024 вже в червні! Цього року на конференції буде обговорюватися широкий спектр тем, серед яких - останні тренди на ринку кредитування, стратегії управління бізнесом та нові можливості у сфері оподаткування.Чому варто взяти участь?Бо це можливість отримати знання, які допоможуть в успішному веденні бізнесу у сфері кредитних послуг. Також ви можете розширити свої зв'язки, знайти нових партнерів та провести час серед однодумців.Долучайтеся до Ukrainian Credit Conference 2024, яка відбудеться 28 червня в UNIT.City, Київ, та забронюйте квитки за ЗНИЖКОЮ -25% до 10 червня!бо потім ціна зросте! Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6213 З нами з: 25.01.06 Подякував: 71 раз. Подякували: 434 раз. Профіль Вебсайт

ICQ ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:26



Вже 28 червня в Києві відбудеться Ukrainian Credit Conference 2024, яка об'єднає провідних фахівців кредитного сектора України.



Поговоримо на теми, що хвилюють кожного представника ринку:

◾️ Сучасний стан кредитного ринку: обсяги кредитування, частку непрацюючих кредитів.

◾️ Роль держави у відновленні кредитування: що потрібно для успішного запуску кредитного важеля?

◾️ Модернізація програми 5-7-9: як зміни впливають на бізнес та банки?

◾️ Захист прав споживачів і кредиторів: як досягти балансу?

◾️ Залучення нових клієнтів: де шукати і скільки це коштує?



EARLY BIRD TICKETS: 6 000 гривень тільки до 10 червня.



Встигніть забронювати, поки ціна не зросла



Шановні форумчани! 🖐Вже 28 червня в Києві відбудеться Ukrainian Credit Conference 2024, яка об'єднає провідних фахівців кредитного сектора України.◾️ Сучасний стан кредитного ринку: обсяги кредитування, частку непрацюючих кредитів.◾️ Роль держави у відновленні кредитування: що потрібно для успішного запуску кредитного важеля?◾️ Модернізація програми 5-7-9: як зміни впливають на бізнес та банки?◾️ Захист прав споживачів і кредиторів: як досягти балансу?◾️ Залучення нових клієнтів: де шукати і скільки це коштує? Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4180 З нами з: 14.09.13 Подякував: 991 раз. Подякували: 1957 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2024 10:43 Вітання, форумчани!



Якщо Ви зацікавлені в темі кредитування бізнесу в умовах війни та хочете зрозуміти, як адаптуватися до сучасних змін, тоді запрошуємо на дискусію про кредитування бізнесу під час війни, яка буде на Ukrainian Credit Conference 2024.



Ми поговоримо про:



готовність українських банків підтримувати бізнес у цей критичний час

подальші кроки, які планує регулятор та чи буде ставка знижуватися швидше або повільніше

проєкти, які банки готові фінансувати в першу чергу та чи будуть пом'якшуватися кредитні стандарти

можливість надавати кредити на довгострокові періоди: 3, 5, 10 років

управління кредитними ризиками в умовах нестабільності



Для обговорення цих питань ми запросили провідних експертів галузі:



Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу.

Анастасія Воронова, керівниця з юридичних і регуляторних питань у проєкті USAID Інвестиції для стійкості бізнесу.



Приєднуйтесь до нас 28 червня в UNIT.City.







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або за тел.: (093) 924 37 75. Якщо Ви зацікавлені в темі кредитування бізнесу в умовах війни та хочете зрозуміти, як адаптуватися до сучасних змін, тоді запрошуємо на дискусію про кредитування бізнесу під час війни, яка буде на Ukrainian Credit Conference 2024.готовність українських банків підтримувати бізнес у цей критичний часподальші кроки, які планує регулятор та чи буде ставка знижуватися швидше або повільнішепроєкти, які банки готові фінансувати в першу чергу та чи будуть пом'якшуватися кредитні стандартиможливість надавати кредити на довгострокові періоди: 3, 5, 10 роківуправління кредитними ризиками в умовах нестабільностіЮрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу.Анастасія Воронова, керівниця з юридичних і регуляторних питань у проєкті USAID Інвестиції для стійкості бізнесу.або за тел.: (093) 924 37 75. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4180 З нами з: 14.09.13 Подякував: 991 раз. Подякували: 1957 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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