🔥 Ukrainian Credit Conference 2024 вже в червні! Цього року на конференції буде обговорюватися широкий спектр тем, серед яких - останні тренди на ринку кредитування, стратегії управління бізнесом та нові можливості у сфері оподаткування.
Чому варто взяти участь? Бо це можливість отримати знання, які допоможуть в успішному веденні бізнесу у сфері кредитних послуг. Також ви можете розширити свої зв'язки, знайти нових партнерів та провести час серед однодумців.
Долучайтеся до Ukrainian Credit Conference 2024, яка відбудеться 28 червня в UNIT.City, Київ, та забронюйте квитки за ЗНИЖКОЮ -25% до 10 червня! Встигніть забронювати квитки, бо потім ціна зросте!
Вже 28 червня в Києві відбудеться Ukrainian Credit Conference 2024, яка об'єднає провідних фахівців кредитного сектора України.
Поговоримо на теми, що хвилюють кожного представника ринку: ◾️ Сучасний стан кредитного ринку: обсяги кредитування, частку непрацюючих кредитів. ◾️ Роль держави у відновленні кредитування: що потрібно для успішного запуску кредитного важеля? ◾️ Модернізація програми 5-7-9: як зміни впливають на бізнес та банки? ◾️ Захист прав споживачів і кредиторів: як досягти балансу? ◾️ Залучення нових клієнтів: де шукати і скільки це коштує?
EARLY BIRD TICKETS: 6 000 гривень тільки до 10 червня.
Якщо Ви зацікавлені в темі кредитування бізнесу в умовах війни та хочете зрозуміти, як адаптуватися до сучасних змін, тоді запрошуємо на дискусію про кредитування бізнесу під час війни, яка буде на Ukrainian Credit Conference 2024.
Ми поговоримо про:
готовність українських банків підтримувати бізнес у цей критичний час подальші кроки, які планує регулятор та чи буде ставка знижуватися швидше або повільніше проєкти, які банки готові фінансувати в першу чергу та чи будуть пом'якшуватися кредитні стандарти можливість надавати кредити на довгострокові періоди: 3, 5, 10 років управління кредитними ризиками в умовах нестабільності
Для обговорення цих питань ми запросили провідних експертів галузі:
Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес. Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу. Анастасія Воронова, керівниця з юридичних і регуляторних питань у проєкті USAID Інвестиції для стійкості бізнесу.