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Яку пенсію отримуватимуть
працівники з зарплатою 15...

Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15...
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 00:35

Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні із зарплатою у 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.

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Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 06:09


Враховують середню заробітну плату за три роки — це 13,55 тис. грн. У разі якщо зарплатня становитиме 15 тис. грн, то збільшуватиметься пропорційно до середньої, а коефіцієнт буде дорівнювати 0,89.


Моторошний текст.

В оригіналі було трохи зрозуміліше.
Крім того, я вже не раз роздивлявся ті формули раніше.
Інакше від такого тексту одразу була би глина. 🙀😱

Отже, 13559.41 *0.89(індивід.коеф.зарпл., мабуть, але дивно що аж так менше одиниці) *0.35(коеф.стажу) = 4223.8

Крім того, ще ж будуть видаляти невигідні послідовні коеф.зарп. І місяці... І ковідні теж, як бонус. :)
У будь-якому випадку -- вийде лише в плюс, бо хоч у працівника коеф.зарп всі ніби-як біля 1, але коеф.стажу при цьому видаленні -- не зачіпають і не знижують.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 18:01

Пенсія так не рахується. Коефіцієнт розраховується за кожен місяць з липня 2001 року. Якщо коефіцієнт малий можна виключити до 10 відсотків місяців підряд. А також додатково усі місяці з березня 2020 року. Так що більш важливо яка була зарплата до 2020р.
gun
 
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