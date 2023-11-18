В Україні із зарплатою у 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.
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Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень
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Додано: Пон 10 чер, 2024 00:35
Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15...
Пропонуємо до обговорення:
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Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень
Додано: Пон 10 чер, 2024 06:09
Моторошний текст.
В оригіналі було трохи зрозуміліше.
Крім того, я вже не раз роздивлявся ті формули раніше.
Інакше від такого тексту одразу була би глина. 🙀😱
Отже, 13559.41 *0.89(індивід.коеф.зарпл., мабуть, але дивно що аж так менше одиниці) *0.35(коеф.стажу) = 4223.8
Крім того, ще ж будуть видаляти невигідні послідовні коеф.зарп. І місяці... І ковідні теж, як бонус.
У будь-якому випадку -- вийде лише в плюс, бо хоч у працівника коеф.зарп всі ніби-як біля 1, але коеф.стажу при цьому видаленні -- не зачіпають і не знижують.
Додано: Чет 13 чер, 2024 18:01
Пенсія так не рахується. Коефіцієнт розраховується за кожен місяць з липня 2001 року. Якщо коефіцієнт малий можна виключити до 10 відсотків місяців підряд. А також додатково усі місяці з березня 2020 року. Так що більш важливо яка була зарплата до 2020р.
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