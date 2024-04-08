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Податкова отримає доступ до банківських рахунків...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2024 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.
Дивися повний текст Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:41
Шановні читачі, як Ви ставитеся до такого кроку ДПС? Невже чергове покращення?
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Ірина_
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