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Finance.ua: Що буде з тими, хто не оновив дані: штрафи,...
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Додано: Сер 17 лип, 2024 01:53
Пропонуємо до обговорення:
Цей день настав. Сьогодні 16 липня
Саме 16 липня спливає термін, у який громадяни України, які перебувають на військовому обліку, мали оновити свої облікові дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Finance.ua спробував розібратися, про які саме наслідки йдеться для тих, хто цього не зробив та кого загалом вони стосуються і як реалізовуватимуться? Та чи взагалі настануть вони на практиці?
Дивися повний текст Що буде з тими, хто не оновив дані: штрафи, блокування рахунків, арешти майна?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 01:54
В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения.
По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на более низкую должность сразу после мобилизации или перевода на более низкую должность, если военный занимал военную должность
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Додано: Сер 17 лип, 2024 01:54
В Украине полмиллиона выпускников военных училищ (пока промолчу про тех, кто при ВУЗах на военных кафедрах получил офицерские звания), миллионы отслуживших срочную службу. А главное — более миллиона силовиков (полиция, следователи разных ведомств, прокуратура, фискалы, пенитенциары), которые ежегодно проходили медосмотры, научены обращаться с оружием, получали высокие зарплаты и все (!) они давали присягу народу Украины. Любой из перечисленных несравнимо полезнее на фронте, чем таксист, токарь, сантехник, айтишник или сельский механизатор или кто-то со зрением минус 7, которых сейчас обязали явиться. Треть населения страны выехало за пределы и уже не требует для себя внимания части силовиков. Как раз треть силовиков покроет дефицит кадров на фронте. А если отправить туда половину перечисленных, то война закончится раньше, чем мы все думаем. И вдогонку ещё можно вспомнить 150 тыс военных пенсионеров, не достигших возраста 60 лет, которые сидят дома, получают приличную пенсию и не желают воевать.
А если еще декриминализировать архаические крышевательные статьи вроде сводничества, сутенерства, проституции, порнографии, наркомании (в цивилизованной стране это все должно быть личное дело каждого), то это разгрузит полицию еще вдвое.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 01:54
Предлагаю принудительно мобилизировать всех в свое время учившихся за наш счет офицеров и молодых пенсионеров-силовиков, которые не хотят воевать, к примеру, они, учившиеся воевать и между прочим, учившиеся за счет наших налогов, теперь на форуме финанс уа втроем доказывают, что они не должны воевать, дошли уже до того, что сравнивают себя с женщинами, стариками и инвалидами, и говорят, что пойдут, только если их хорошо попросят и предложат служить по конкретной давно не существующей специальности, а 45-летние пенсионеры МВД, вообще, не хотят становиться на учет, читал, что погранцы-пенсионеры поуезжали заграницу и их спокойно повыпускали. А в то же время, слышал уже не одну историю, как, к примеру, полуслепых людей со зрением минус 7 мобилизируют на войну, пишут пригодность после перекомиссии и отправляют на фронт помощником гранатометчика - недавно по суспильному радио даже рассказывали. По-моему, подход надо менять, в первую очередь, должны идти полностью здоровые, служившие и дававшие присягу, а потом остальные, иначе может быть деморализация и беда, без военных, которые этому учились всю жизнь, будет очень трудно.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 21:39
так и непонятно где отслеживать штрафы от тцкунов до того как они попали в исполнительную службу на прымусове стягнення.... вроде как тцк должны належним чином повідомити про накладення штрафу, висилаючи відповідну постанову - ну так они будут в один конверт укрпочтой ложить эту бумажку про штраф и новую повестку ))
: ну а то, что "индеец" отказывается принимать такое письмо или не получил вовсе, "шерифа не волнует".
дальше. даётся ли какой-то срок (вроде семь дней) на "добровольную" оплату штрафа, когда он уже через 15 дней(+) попал к исполнителям ? Сумма штрафа точно удваивается ?
Говорите "оскаржувати штраф" : ну я могу только представить как завалят суды этими исками, которые будут рассматриваться месяцами или годами. И тут тоже вопрос, если нарушителем инициирована процедура оскарження штрафу через суд (или обращением в само тцк), то "квитанция" к оплате штрафа приостанавливается или нет на время до момента подтверждения или отмены штрафа судом ?
Или нужно все-равно оплатить, а потом в случае отмены штрафа держава поверне (когда-нибудь) деньги.
В общем нифига не понятно пока что. такое впечатление, что с этими обновлениями до 16 числа, тцкуны заполучили готовую базу добровольцев
Пс. и ещё такой вопрос.
при обновлении данных через цнапы у сотрудников была возможность редактивать поле фамилии, имени, отчества ? Или они действительно таки имели возможность заполнять только телефон, адрес и е-почту, а все остальное (ФИО, и прочее) бралось из других мест ? Почему спрашиваю: где-то кто-то при обновлении ошибся в написании фамилии (перепутал одну букву укр "и" и "і"), но цидула с qr-кодом смерти сформировалась, правда на следующий день из-за перегруза их чудо-системы.
Вот и не могу понять, это цнаповцы ошиблись или оно где-то по системе давно заселилась ошибка.
При этом в самом военном билете всё верно написано в поле ФИО.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 21:53
:вообще не слышно никаких переможных реляций керманычей насчёт количества обновивших свои данные...
ещё вопрос возник:
ходить нужно и с зелёным бумажным военным билетом, и с бумажкой с qrом на А4, как когда-то (а может и сейчас тоже) ходили счастливые обладатели нового "карточного" паспорта и с пропиской отдельно.
Или можно с собой таскать что-то одно ? Ведь найти по базе полицай или тцкун может меня вообще по обычному ИННу, по-идее.
П.С. о , а кстати , те кто по религиозным причинам отказывались когда то от ИНН и для них создавали отдельный костыль в законодательстве, сейчас как выкручиваются от тцк-qr ?
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