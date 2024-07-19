Вакансія. Фінансовий контролер в IT.

Основна місія цієї ролі — допомагати зростати бізнесам компанії швидше та ефективніше. Ми надзвичайно цінуємо системність в роботі, проактивність та бажання покращувати. Сподіваємося, що такий формат тобі до душі!
Майбутні задачі:
— Робота з фінансовою звітністю групи компанії, її оптимізацією та фінансовим консультуванням бізнесів, що входять до складу групи.
— Аналіз та оцінка ринків, конкурентів, звітностей, презентація результатів команді.
— Оптимізація та аналіз поточних процесів.
— Пошук додаткових точок для зростання бізнесу.
— Ad hoc завдання від стейкхолдерів.
Що потрібно, щоб приєднатись до нас:
— Від 3 років досвіду роботи на позиції Finance Controller в FMCG компаніях.
— Володіння сильними аналітичними здібностями та навичками проведення досліджень, вміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки.
— Досвід ведення P&L, пошук точок оптимізації витрат.
— Володіння Excel на просунутому рівні.
— Крутий track record з попереднього чи поточного місць роботи.
— Досвід з візуалізацією даних.
— Англійська від Upper Intermediate.
Про нас:
Universe Group — це українська компанія, що запускає глобальні IT-продукти. У групі компаній Universe створюють мобільні застосунки та вебплатформи для спрощення та підвищення якості життя людей.
За пʼять років Universe Group побудували три успішні бізнеси — Guru Apps, Forma, Wisey, а також розвиваємо власний R&D-центр. Продуктами компанії користуються майже 62 млн людей зі 180 країн світу.
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Якщо маєте питання, то пишіть на пошту karyna.berydze@uni.tech