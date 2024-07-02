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Finance.ua: Скільки потрібно
грошей, аби екіпірувати на...

Finance.ua: Скільки потрібно грошей, аби екіпірувати на...
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:10

Finance.ua: Скільки потрібно грошей, аби екіпірувати на...

Пропонуємо до обговорення:
Де та що краще купувати
Люди з досвідом кажуть, аби зібратися на фронт, не треба розраховувати лише на ті речі, які видадуть у війську. Окрім них, потрібно буде все одно дещо докупити за власні кошти. Скільки приблизно це буде коштувати, порахував Finance.ua.

Дивися повний текст Скільки потрібно грошей, аби екіпірувати на фронт
D2
 
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