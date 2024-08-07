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Потрібен займ
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 07 сер, 2024 14:20
Потрібен займ,кредит від приватного інвестора, сумма 100000 на 6 місяців, дохідність 15 відсотків в місяць, виплати можуть бути раз в тиждень
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vitaliy_marckanych
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