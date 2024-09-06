Аналітика надходжень акцизного податку за 8 місяців

За 8 місяців цього року надходження до державного бюджету акцизного податку (з вироблених та ввезених підакцизних товарів), що адмініструється ДПС, становлять 83,9 млрд грн, що на 8,8 млрд грн, або на 11,7% більше відповідного періоду минулого року.
З них надходження акцизного податку з виробленого та ввезеного:
▪️тютюну та тютюнових виробів – 60,8 млрд грн, що на 6,7 млрд грн, або на 12,3% більше 8 місяців 2023 року;
▪️лікеро-горілчаної продукції – 7,0 млрд грн, що на 0,4 морд грн, або на 6,7% більше 8 місяців 2023 року.