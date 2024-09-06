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Аналітика надходжень акцизного
податку за 8 місяців

Аналітика надходжень акцизного податку за 8 місяців
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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 15:37

Аналітика надходжень акцизного податку за 8 місяців

Данило Гетманцев


За 8 місяців цього року надходження до державного бюджету акцизного податку (з вироблених та ввезених підакцизних товарів), що адмініструється ДПС, становлять 83,9 млрд грн, що на 8,8 млрд грн, або на 11,7% більше відповідного періоду минулого року.

З них надходження акцизного податку з виробленого та ввезеного:

▪️тютюну та тютюнових виробів – 60,8 млрд грн, що на 6,7 млрд грн, або на 12,3% більше 8 місяців 2023 року;

▪️лікеро-горілчаної продукції – 7,0 млрд грн, що на 0,4 морд грн, або на 6,7% більше 8 місяців 2023 року.

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