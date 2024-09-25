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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2024 09:02
yama написав:
Люди без дії в прольоті
с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 24 вер, 2024 09:16
Wirująświatła написав:
с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.
Оформить-то вы оформили, но без Дии выплот не будет
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ramzes4
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jabba
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Додано: Вів 24 вер, 2024 15:14
a77 написав:
Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.
Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?
Никак не будут,так же как и за кеш.
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THB
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:21
THB написав: a77 написав:
Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.
Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?
Никак не будут,так же как и за кеш.
Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму
Сума чека - 55 грн.
Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.
Нараховано кешбеку - 6 грн.
Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим
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WallNutPen
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:00
WallNutPen написав: THB написав: a77 написав:
Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.
Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?
Никак не будут,так же как и за кеш.
Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму
Сума чека - 55 грн.
Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.
Нараховано кешбеку - 6 грн.
Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим
Чек на 55гр,а укртоваров в нем на 60?
Зайдите в дию,тапните по начисленному кешбеку 6гр и в третьем пункте будет прописан способ оплаты, интересно,что там написано?
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THB
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:20
Чи є вже розвідки як вся ця магія працює?
Купував не раз.
Була навіть пляшка молока, що на кришецці хвалилась штрих.кодом програми.
Але в ДіЯ є лише один кешбек, де обидва товари в програмі.
В чому хитрість?
Якщо є інозем.товар в чеку -- то й всі укр. пролітають?
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Bobua
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:09
Bobua написав:
Чи є вже розвідки як вся ця магія працює?
Купував не раз.
Була навіть пляшка молока, що на кришецці хвалилась штрих.кодом програми.
Але в ДіЯ є лише один кешбек, де обидва товари в програмі.
В чому хитрість?
Якщо є інозем.товар в чеку -- то й всі укр. пролітають?
Нет,не пролетают,что то там тестируют, должны появиться в дии со временем.
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THB
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:27
THB написав: WallNutPen написав: THB написав:
Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму
Сума чека - 55 грн.
Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.
Нараховано кешбеку - 6 грн.
Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим
Чек на 55гр,а укртоваров в нем на 60?
Да именно так.
THB написав:
Зайдите в дию,тапните по начисленному кешбеку 6гр и в третьем пункте будет прописан способ оплаты, интересно,что там написано?
Написано следующее:
_______________
Оплата карткою:
Назва банку: <название банка чьей картой платились 55 грн.>
Номер картки <первые четыре цифры карты 8 звездочек и последние 4 цифры карты>
Платіжна система MasterCard.
___________
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WallNutPen
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Додано: Сер 25 вер, 2024 09:48
Bobua написав:
Чи є вже розвідки як вся ця магія працює?
Купував не раз.
Була навіть пляшка молока, що на кришецці хвалилась штрих.кодом програми.
Але в ДіЯ є лише один кешбек, де обидва товари в програмі.
В чому хитрість?
Якщо є інозем.товар в чеку -- то й всі укр. пролітають?
При разных товарах в чеке - импортных, отечественных не включенных производителем в программу и тех что подпадают под нацкешбек - начислят только за ту часть чека, в котором товары включенные производителем в программу. Причем в Дии будет и сумма чека общая, и сума попадающая под начисление и даже название производителя.
А вообще работает пока из рук вон плохо. Сказали же - бета версия.
За некий товар мне за покупку от 15 числа начислили еще в воскресенье а за такой же товар в том же магазине 17 числа - еще нет.
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jabba
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