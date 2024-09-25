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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 3.9 5 15
ПриватБанк
53%
8
Ощадбанк
0
0
А-банк
7%
1
ПУМБ
7%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
7%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
13%
2
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:12

забава

А куди потрапляють данні з магазинів та банків про транзакції та ідентифікації тримачів карток? В Мінекономіки чи Мінціфру? Хто цей щасливий власник безцінної бігдати?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 14:55

  WallNutPen написав:
  THB написав:Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму
Сума чека - 55 грн.
Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.
Нараховано кешбеку - 6 грн.

Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим


Зайдите в дию,тапните по начисленному кешбеку 6гр и в третьем пункте будет прописан способ оплаты, интересно,что там написано?
[/quote]
Написано следующее:
_______________
Оплата карткою:
Назва банку: <название банка чьей картой платились 55 грн.>
Номер картки <первые четыре цифры карты 8 звездочек и последние 4 цифры карты>
Платіжна система MasterCard.
___________[/quote]
Так что кешбек дали все таки за оплату картой,а не "балобонусами"?
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:12

THB еще раз ликбез специально для вас - я писал дословно:
  WallNutPen написав:про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились.

Далее я привел пример именно такой частичной оплаты. Напоминаю мой кейс сумма чека - 55 гривен но украинских товаров в чеке на 60 грн. Путем не сложных вычислений очевидно что если чек на 55 грн. (который и платился картой) но товаров на 60 грн. то 5 грн. оплачено как-то по другому. Я писал что это сильпо, а там как раз есть программа балобонусов - то есть очевидно частично товар был оплачен был не деньгами, а балобонусами. То есть еще раз 55 грн. деньгами с карты и 5 грн. балобонусами. В итоге по чеку начислен национальный кэшбек на сумму 6 грн. - то есть и на ту сумму что оплачена картой и на ту сумму что оплачена балобонусами. Теперь напоминаю с какой вашей фразы начался мой первый пост - это был ваш ответ на вопрос
  THB написав:
  a77 написав:а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?

Никак не будут,так же как и за кеш.

Вы написали не корректно. Я вас поправил и привел доказательства того, что
  WallNutPen написав:про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились.

ЧТД :roll:
WallNutPen
 
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  #<1 ... 5678
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