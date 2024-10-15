Національний кешбек

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 жов, 2024 15:17
Михайло Федоров
Додано: Вів 15 жов, 2024 16:41
Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека
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