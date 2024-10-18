Національний кешбек

Додано: Сер 16 жов, 2024 13:03

jabba написав: ramaz написав: Driver написав: Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?

Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека

В А-банке без открытия и не добавите.

А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты. В А-банке без открытия и не добавите.А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.

И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет. И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет.

в приложении Сенса или Пумба и не надо добавлять карты других банков. В этих приложениях вы просто даете разрешения соответствующим банкам передавать инфу о транзакциям по конкретным картам. А карты других банков это совсем про друго. Дабы отделить мух от котлет хочу спросить вы точно понимаете как устроена эта система? Потому как по содержанию вашего сообщения похоже что нет. Если вкратце то тут как бы два разных уровняПервый уровень - наличие хоть одной карты ЗвУ - если не одной не будет - ничего не будет. Карт можно иметь и несколько нескольких банков. Но получить выплату можно лишь на 1 которая будет выбрана в Дие как "матка". Матку можно менять хоть каждый день - это ни на что не влияет - выплата будет на ту которая будет маткой на момент выплаты.Начисления же в дии будут происходить на все карты тех банков, которые вы "расшарили" тем или иным способом для передачи данных в рамках программы Нак-кэшбек. Это и есть второй уровень. Он по сути мало связан с первым. Разве что ряд банков для "расшаривания" данных карт требует обязательно открыть у них карту ЗвУ. Но как писали выше есть и банки которые дают "расшаривать" и без открыитя ЗвУ, просто выполнив пару тапов в аппке - ПУМБ, Сенс, Ощад... То есть расшарив тем или иным способом карты - далее просто платите за те или иные товары и если все совпадет - оплата расшареной картой за товар из списка НК в точке продаж зарегистрированной в НК - то довольно скоро в Дие капнет начисление этого самого НК.