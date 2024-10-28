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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02
Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
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THB
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Додано: Чет 24 жов, 2024 15:54
По телефону нерешаемо.Пришлось идти в приват, обновить данные -починилось
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THB
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:19
На Глобус виплатили, додаткових 20% від банку нема
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chipmunk
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:24
Отримав на приват, оплатив на сайті обленерго (провайдер портмоне) за електроенергію, приват нарахував 10% привіту, як і обіцяв. Як не дивно, все працює.
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Eldarien
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Додано: Суб 26 жов, 2024 11:31
chipmunk написав:
На Глобус виплатили, додаткових 20% від банку нема
Подивиться в кешбеці
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vollena71
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Додано: Суб 26 жов, 2024 12:41
THB написав:
Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
Меня тоже напугало, перезагрузила телефон, все наладилось
. Похоже, сбой.
А сегодня перечислили на карту банка.
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Hella
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Додано: Нед 27 жов, 2024 18:08
Если оформляешь этот кешбек, то реально всё транзакции на картах власть видит?
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Dragunov
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:38
greenozon написав:
а можна поцікавитись звідки гроші на цю державну програму, адже в бюджеті на 2024 цих коштів закладено не було
а по підрахункам треба від 3 до 10 мільярдів на рік
За такі програми треба бити з ноги в обличчя. Але ж піпл хаває, всі 73%...
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 28 жов, 2024 13:52
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Ірина_
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:05
Юлія Свириденко
Українцям вже почали нараховувати перший кешбек за купівлю українських товарів.
Загалом 646 378 людей вже отримали 37,2 млн грн кешбеку за вересень. Важливо, що ці кошти не будуть оподатковуватися.
Як перевірити чи нарахувався вам кешбек?
🔹 Відкрийте застосунку Дія та перейдіть у розділ «Національний кешбек»;
🔹 У правому віконці ви побачите, що кошти перейшли із розділу «Накопичено» у розділ «Виплачено».
Кошти отримають ті, хто купував українські товари, які є учасниками програми та накопичив у вересні кешбеку більше ніж 2 грн. Ті, хто ще не активував картку для виплат у Дії, мають зробити це зробити. Інакше накопичення ви отримаєте вже в листопаді.
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Ірина_
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