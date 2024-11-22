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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 лис, 2024 16:54
хтось читав кабальні умови договору НКБ? особливо як вийти звідти
чи назад дороги нема?: )
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8.7. Підписанням цієі Заяви Клієнт надає дозвіл Банку на розкриття інформаціі, що
становить банківську таємницю (далі – Дозвіл) щодо платіжних операціи за всіма
чинними поточними рахунками з емісією Платіжноі картки та зокрема за поточними
рахунками з емісією Платіжноі картки, які можуть бути відкриті Клієнтом у
маибутньому, третім особам, що визначені в Постанові КМУ в межах і в обсязі,
необхідному для виконання Постанови КМУ та умов цього Договору.
Цеи Дозвіл не скасовує підстав розкриття Банком банківськоі таємниці та/або іншоі
інформаціі з обмеженим доступом щодо Клієнта, які визначені укладеними між Банком
та Клієнтом договорами або дозволами Клієнта (зокрема тими, що будуть укладені
або надані в маибутньому), та в будь-якии час розглядатиметься як такии, що містить
додаткові підстави для розкриття Банком банківськоі таємниці та іншоі інформаціі з
обмеженим доступом. Так само пізніше укладені між Банком та Клієнтом договори або
надані Клієнтом дозволи, що міститимуть умови розкриття банківськоі таємниці та
іншоі інформаціі з обмеженим доступом, не будуть розглядатися як такі, що
відкликають цеи Дозвіл, крім випадку, якщо вони міститимуть пряму вказівку на таке
відкликання.
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greenozon
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Додано: Вів 05 лис, 2024 15:54
Юлія Свириденко
«Національний кешбек» продовжує набирати обертів. У жовтні українці накопичили втричі більше кешбеку, ніж у вересні — 125 млн грн.
Бачимо за цей місяць і приріст серед споживачів. Вже 3 млн громадян долучилися до програми, відкривши 3,2 млн карток.
📍 Тим часом держава вже виплатила кешбек за вересень. Українці сумарно отримали 37,2 млн грн за купівлю українських товарів.
За жовтень сума буде втричі більшою. Нагадую, що виплата коштів за жовтень буде в кінці листопада. Оподатковуватися ці кошти НЕ будуть. Тому не забудьте активувати карту «Національний кешбек» в Дія.
Планово зарахування кешбеку відбувається в кінці наступного місяця за попередній. За винятком виплати кешбека за грудень, який буде зарахований у лютому 2025 року.
Наразі тільки 1,8 млн громадян мають активовані картки й можуть повноцінно користуватися програмою.
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Ірина_
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Додано: Сер 06 лис, 2024 10:52
Привіт, за "жовтень" 1379 грн. нац кешбеку, +ще банківський.
Ну так кешбечити по 12,52% то вже цікаво виходить.
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Acceptus
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Додано: Сер 20 лис, 2024 18:31
Коллеги, такой вопрос.
У родственника подключен нац.кэшбек в Сенсе и в А-банке (выплата на карту в Сенсе).
Платит Зелёной - кэшбек в Дие начисляется.
Платит Хамелеоном - не начисляется.
Техподдержка Сенса посылает в Дию.
Техподдержка Дии несёт бред.
Может вы подскажете, откуда растут ноги у этой проблемы? (неначисление кэшбека при оплате Хамелеоном)
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Driver
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Додано: Сер 20 лис, 2024 18:37
Driver Можливо потрібно вибрати галочку на хамелеон зайшовши в картку нац. Кешбек. Сенс пропонує вибрати картки з усіх які беруть участь в програмі. Замітив, що якщо замовляв онлайн (платив абанкою) То кешбек не було, а на касі було.
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Ой+
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Додано: Сер 20 лис, 2024 18:44
Ой+ написав:Driver
Можливо потрібно вибрати галочку на хамелеон зайшовши в картку нац. Кешбек. Сенс пропонує вибрати картки з усіх які беруть участь в програмі
Проверили. Галочка стоИт.
Ой+ написав:
Замітив, що якщо замовляв онлайн (платив абанкою) То кешбек не було, а на касі було.
Все покупки были оффлайн (и Зелёной, и Хамелеоном)
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Driver
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:18
Олексій Гончаренко
Новини щодо «тисячі Зеленського», яка тепер називається «Зимова підтримка», та так званого кешбеку
Сьогодні Кабмін затвердив реалізацію плану.
▪️На «Зимову підтримку» витратять 5 млрд гривень. Гроші переведуть з програми, яка фінансує кешбек, на програму, яка буде видавати по тисячі гривень.
▪️Люди зможуть отримати тисячу грн — або в електронному форматі, або на Укрпошті: для тих громадян, які перебувають на території активних бойових дій.
▪️Кабмін також зазначив, що кешбек за грудень 2024 року найде в лютому 2025 року в разі, якщо на це будуть виділені кошти. Якщо кошти виділені не будуть, то кешбек за грудень не прийде.
Здається, ідея кешбека потихеньку загібається.
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Ірина_
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