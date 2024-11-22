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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Національний кешбек Національний кешбек + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<1 ... 9101112 На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні? Національний кешбек 4.4 5 25 ПриватБанк 52% 13 Ощадбанк 0 0 А-банк 4% 1 ПУМБ 4% 1 Укрсиббанк 0 0 monobank 4% 1 Укрексімбанк 0 0 Банк Глобус 20% 5 Укргазбанк 0 0 Банк Кредит Дніпро 0 0 Sense Bank 16% 4 Всього голосів : 25 Додано: Суб 02 лис, 2024 16:54 хтось читав кабальні умови договору НКБ? особливо як вийти звідти

чи назад дороги нема?: )





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8.7. Підписанням цієі‌ Заяви Клієнт надає дозвіл Банку на розкриття інформаціі‌, що

становить банківську таємницю (далі – Дозвіл) щодо платіжних операціи‌ за всіма

чинними поточними рахунками з емісією Платіжноі‌ картки та зокрема за поточними

рахунками з емісією Платіжноі‌ картки, які можуть бути відкриті Клієнтом у

маи‌бутньому, третім особам, що визначені в Постанові КМУ в межах і в обсязі,

необхідному для виконання Постанови КМУ та умов цього Договору.

Цеи‌ Дозвіл не скасовує підстав розкриття Банком банківськоі‌ таємниці та/або іншоі‌

інформаціі‌ з обмеженим доступом щодо Клієнта, які визначені укладеними між Банком

та Клієнтом договорами або дозволами Клієнта (зокрема тими, що будуть укладені

або надані в маи‌бутньому), та в будь-якии‌ час розглядатиметься як такии‌, що містить

додаткові підстави для розкриття Банком банківськоі‌ таємниці та іншоі‌ інформаціі‌ з

обмеженим доступом. Так само пізніше укладені між Банком та Клієнтом договори або

надані Клієнтом дозволи, що міститимуть умови розкриття банківськоі‌ таємниці та

іншоі‌ інформаціі‌ з обмеженим доступом, не будуть розглядатися як такі, що

відкликають цеи‌ Дозвіл, крім випадку, якщо вони міститимуть пряму вказівку на таке

відкликання. greenozon Повідомлень: 16685 З нами з: 01.06.14 Подякував: 485 раз. Подякували: 1669 раз. Профіль 1 2 1 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2024 15:54 Юлія Свириденко



«Національний кешбек» продовжує набирати обертів. У жовтні українці накопичили втричі більше кешбеку, ніж у вересні — 125 млн грн.



Бачимо за цей місяць і приріст серед споживачів. Вже 3 млн громадян долучилися до програми, відкривши 3,2 млн карток.



📍 Тим часом держава вже виплатила кешбек за вересень. Українці сумарно отримали 37,2 млн грн за купівлю українських товарів.

За жовтень сума буде втричі більшою. Нагадую, що виплата коштів за жовтень буде в кінці листопада. Оподатковуватися ці кошти НЕ будуть. Тому не забудьте активувати карту «Національний кешбек» в Дія.



Планово зарахування кешбеку відбувається в кінці наступного місяця за попередній. За винятком виплати кешбека за грудень, який буде зарахований у лютому 2025 року.



Наразі тільки 1,8 млн громадян мають активовані картки й можуть повноцінно користуватися програмою. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4590 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1027 раз. Подякували: 1996 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 10:52 Привіт, за "жовтень" 1379 грн. нац кешбеку, +ще банківський.

Ну так кешбечити по 12,52% то вже цікаво виходить. Acceptus

Повідомлень: 1466 З нами з: 25.05.11 Подякував: 61 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2024 18:31 Коллеги, такой вопрос.



У родственника подключен нац.кэшбек в Сенсе и в А-банке (выплата на карту в Сенсе).

Платит Зелёной - кэшбек в Дие начисляется.

Платит Хамелеоном - не начисляется.



Техподдержка Сенса посылает в Дию.

Техподдержка Дии несёт бред.



Может вы подскажете, откуда растут ноги у этой проблемы? (неначисление кэшбека при оплате Хамелеоном) Driver

Повідомлень: 354 З нами з: 13.06.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2024 18:37 Driver Можливо потрібно вибрати галочку на хамелеон зайшовши в картку нац. Кешбек. Сенс пропонує вибрати картки з усіх які беруть участь в програмі. Замітив, що якщо замовляв онлайн (платив абанкою) То кешбек не було, а на касі було. Ой+

Повідомлень: 7002 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1068 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2024 18:44 Ой+ написав: Driver Можливо потрібно вибрати галочку на хамелеон зайшовши в картку нац. Кешбек. Сенс пропонує вибрати картки з усіх які беруть участь в програмі Можливо потрібно вибрати галочку на хамелеон зайшовши в картку нац. Кешбек. Сенс пропонує вибрати картки з усіх які беруть участь в програмі

Проверили. Галочка стоИт.



Ой+ написав: Замітив, що якщо замовляв онлайн (платив абанкою) То кешбек не було, а на касі було. Замітив, що якщо замовляв онлайн (платив абанкою) То кешбек не було, а на касі було.

Все покупки были оффлайн (и Зелёной, и Хамелеоном) Проверили. Галочка стоИт.Все покупки были оффлайн (и Зелёной, и Хамелеоном) Driver

Повідомлень: 354 З нами з: 13.06.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:18 Олексій Гончаренко



Новини щодо «тисячі Зеленського», яка тепер називається «Зимова підтримка», та так званого кешбеку



Сьогодні Кабмін затвердив реалізацію плану.



▪️На «Зимову підтримку» витратять 5 млрд гривень. Гроші переведуть з програми, яка фінансує кешбек, на програму, яка буде видавати по тисячі гривень.



▪️Люди зможуть отримати тисячу грн — або в електронному форматі, або на Укрпошті: для тих громадян, які перебувають на території активних бойових дій.



▪️Кабмін також зазначив, що кешбек за грудень 2024 року найде в лютому 2025 року в разі, якщо на це будуть виділені кошти. Якщо кошти виділені не будуть, то кешбек за грудень не прийде.



Здається, ідея кешбека потихеньку загібається. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4590 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1027 раз. Подякували: 1996 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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