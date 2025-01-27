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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:42
Re: Національний кешбек
Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день действует ли акция +20% к национальному кешбеку в банке Глобус? Выгодней в нем карту открыть или в Привате/Сенс?
Додано: Суб 18 січ, 2025 20:14
Додано: Пон 27 січ, 2025 13:21
Re: Національний кешбек
Нет возможности искать, поэтому спрошу (возможно уже обсуждали):
Ну вот даже на файнанс и в выдаче гугла много инфы, что сабж не облагается НДФЛ и ВС ни в процессе формирования, ни на стадии выдачи, ни нет нужды декларировать лично в годовой декларации физлица...
Т.е. правовой статус такой выплаты - соцвыплата раз она ничем не облагается? Сродни матпомощи...
ПС. может кому понадобится: если сабжевая карта не открыта в моне, то подключить другие карты мони для учёта расходов для начисления кешбека в приложении невозможно - надо писать/звонить в техподдержку - они высылают в аппу приглашение подключить имеющиеся карты для учёта расходов, кошерных для начисления КБ...
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