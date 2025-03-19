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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 10111213

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4.7 5 27
ПриватБанк
48%
13
Ощадбанк
0
0
А-банк
4%
1
ПУМБ
4%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
4%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
26%
7
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
15%
4
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:42

Re: Національний кешбек

Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день действует ли акция +20% к национальному кешбеку в банке Глобус? Выгодней в нем карту открыть или в Привате/Сенс?
kindzudza
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:14

  kindzudza написав:Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день действует ли акция +20% к национальному кешбеку в банке Глобус? Выгодней в нем карту открыть или в Привате/Сенс?

Действует. Выгодней в Глобусе.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:21

Re: Національний кешбек

Нет возможности искать, поэтому спрошу (возможно уже обсуждали):
Ну вот даже на файнанс и в выдаче гугла много инфы, что сабж не облагается НДФЛ и ВС ни в процессе формирования, ни на стадии выдачи, ни нет нужды декларировать лично в годовой декларации физлица...

Т.е. правовой статус такой выплаты - соцвыплата раз она ничем не облагается? Сродни матпомощи...

ПС. может кому понадобится: если сабжевая карта не открыта в моне, то подключить другие карты мони для учёта расходов для начисления кешбека в приложении невозможно - надо писать/звонить в техподдержку - они высылают в аппу приглашение подключить имеющиеся карты для учёта расходов, кошерных для начисления КБ...
native
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 16:13

Нацкешбек - всё?

01 марта 2025. На карте для НК 0,00 грн. Кешбек в Дие за декабрь-январь - в обработке ещё с 18.02.25. Нацкешбек - всё?
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 06:24

  ramzes4 написав:
  kindzudza написав:Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день действует ли акция +20% к национальному кешбеку в банке Глобус? Выгодней в нем карту открыть или в Привате/Сенс?

Действует. Выгодней в Глобусе.
Здається, знизили до 10%, але не застосовували бо НКБ вже 2 міс не виплачують
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 15:31

Re: Національний кешбек

ЯНаФоруме написав:01 марта 2025. На карте для НК 0,00 грн. Кешбек в Дие за декабрь-январь - в обработке ещё с 18.02.25. Нацкешбек - всё?
В мене так само
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 05:23

Visky
Не выплачивают все банки, нет финансирования?
kindzudza
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 16:47

Данило Гетманцев

Мінекономіки оприлюднило цифри виконання програми «Національний кешбек». Загалом, на жаль, висновки щодо цього експерименту є невтішними.

💲Йдеться про витрачання 714 млн. грн., накопичення яких почалось ще у грудні, а завершилось наприкінці січня.
Їх обіцяли провести ще у третій декаді лютого, але щось пішло не так – кошти почали надходити на картки громадян тільки з минулої п’ятниці (7 березня), хоча платежі перебували у статусі «в обробці» ще з 18 лютого.
👥Кошти отримали 3,4 млн. осіб.
Якщо поділити 714 млн. грн. на кількість їх одержувачів – вийде у середньому по 105 грн. за місяць (не вистачить навіть на дешевий місячний пакет мобільного зв’язку).

В інформації міністерства відсутні пояснення щодо різниці між виплаченою та нарахованою сумою. Так, за інформацією самого Мінекономіки, за грудень українці накопичили 436 млн. грн., за січень – 414 млн. грн. (тобто разом 850 млн. грн.), що є значно більше за суму виплати.

💸Усього від старту програми, за вересень 2024 року – січень 2025 року громадянам було перераховано лише 1,1 млрд. грн. (нагадаю, що тільки в 2024 році планувалося на програму 3 млрд.грн., однак у зв’язку з низьким інтересом споживачів кошти не були витрачені). З огляду, що сума виплачена за 6 місяців (у середньому менш ніж по 200 млн. грн. на місяць), вона очевидно не стала серйозною підтримкою (як анонсували свого часу автори програми) для розвитку економіки.

📲Також виникають питання щодо кількості осіб, яких в Мінекономіки називають «активними користувачами» програми Нацкешбеку.
На початок січня таких було 4,5 мільйони, на початок лютого – вже понад 5 мільйонів, а виплати за грудневі та січневі витрати отримали усього 3,4 млн. громадян. Різниця свідчіть або про хибне застосування терміну «активні користувачі програми» або про помилку у розрахунках.

🔻Очевидним є і суттєве уповільнення інтересу до програми зі сторони виробників:
▪️середина листопада 2024 року – 1586 виробників (324 тис. товарів);
▪️станом на 3 лютого – понад 1700 виробників (365 тис. товарів);
▪️станом на 7 березня - 1756 виробників (369 тис. товарів).

💁‍♂️Можемо порадіти хіба що за 1 208 українців та українок, які витратили на купівлю товарів вітчизняного виробництва понад 30 тисяч гривень, отримавши за це максимальні 3 тис. грн. кешбеку…
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 12:17

Ірина_
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