Мінекономіки оприлюднило цифри виконання програми «Національний кешбек». Загалом, на жаль, висновки щодо цього експерименту є невтішними.



💲Йдеться про витрачання 714 млн. грн., накопичення яких почалось ще у грудні, а завершилось наприкінці січня.

Їх обіцяли провести ще у третій декаді лютого, але щось пішло не так – кошти почали надходити на картки громадян тільки з минулої п’ятниці (7 березня), хоча платежі перебували у статусі «в обробці» ще з 18 лютого.

👥Кошти отримали 3,4 млн. осіб.

Якщо поділити 714 млн. грн. на кількість їх одержувачів – вийде у середньому по 105 грн. за місяць (не вистачить навіть на дешевий місячний пакет мобільного зв’язку).



В інформації міністерства відсутні пояснення щодо різниці між виплаченою та нарахованою сумою. Так, за інформацією самого Мінекономіки, за грудень українці накопичили 436 млн. грн., за січень – 414 млн. грн. (тобто разом 850 млн. грн.), що є значно більше за суму виплати.



💸Усього від старту програми, за вересень 2024 року – січень 2025 року громадянам було перераховано лише 1,1 млрд. грн. (нагадаю, що тільки в 2024 році планувалося на програму 3 млрд.грн., однак у зв’язку з низьким інтересом споживачів кошти не були витрачені). З огляду, що сума виплачена за 6 місяців (у середньому менш ніж по 200 млн. грн. на місяць), вона очевидно не стала серйозною підтримкою (як анонсували свого часу автори програми) для розвитку економіки.



📲Також виникають питання щодо кількості осіб, яких в Мінекономіки називають «активними користувачами» програми Нацкешбеку.

На початок січня таких було 4,5 мільйони, на початок лютого – вже понад 5 мільйонів, а виплати за грудневі та січневі витрати отримали усього 3,4 млн. громадян. Різниця свідчіть або про хибне застосування терміну «активні користувачі програми» або про помилку у розрахунках.



🔻Очевидним є і суттєве уповільнення інтересу до програми зі сторони виробників:

▪️середина листопада 2024 року – 1586 виробників (324 тис. товарів);

▪️станом на 3 лютого – понад 1700 виробників (365 тис. товарів);

▪️станом на 7 березня - 1756 виробників (369 тис. товарів).



💁‍♂️Можемо порадіти хіба що за 1 208 українців та українок, які витратили на купівлю товарів вітчизняного виробництва понад 30 тисяч гривень, отримавши за це максимальні 3 тис. грн. кешбеку…