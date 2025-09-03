RSS
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4.9 5 29
ПриватБанк
45%
13
Ощадбанк
0
0
А-банк
3%
1
ПУМБ
3%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
3%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
31%
9
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:00

Re: Національний кешбек

Де виплати за березень?
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:42

  Investor_K написав:Де виплати за березень?

Ще не прийшли? Дивно
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:18

  Boundless написав:
  Investor_K написав:Де виплати за березень?

Ще не прийшли? Дивно

"В обробці"...
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:10

Re: Національний кешбек

Виплатили за березень тіки шо
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 15:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«Національний кешбек»: скільки коштів українці отримали у липні
