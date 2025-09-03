|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:00
Re: Національний кешбек
Де виплати за березень?
Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:18
Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:10
Re: Національний кешбек
Виплатили за березень тіки шо
Додано: Сер 03 вер, 2025 15:02
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
«Національний кешбек»: скільки коштів українці отримали у липні
