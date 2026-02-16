|
Національний кешбек
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 лис, 2025 20:25
Давно пора прикривать цю богадельню з популізмом.
- Повідомлень: 175
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:21
Прес-офіс Міністерства цифрової трансформації України
До 15% Національного кешбеку за купівлю українських товарів — Уряд оновлює програму
Уже з 1 березня 2026 року запрацюють нові правила нарахування Національного кешбеку, щоб стимулювати українців підтримувати локальних виробників. Замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%, залежно від категорії товарів.
Як нараховуватимуть Національний кешбек з 1 березня:
🔹 15% — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35% — косметика, канцелярія, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти харчування;
🔹 5% — на українські товари в категоріях, де імпорт нижчий за 35% — продукти харчування, ліки, товари для саду та городу.
Повний список категорій опублікуємо згодом. Перевірити, чи товар входить до Національного кешбеку і з яким відсотком, можна буде через сканер штрихкодів у Дії.
Ірина_
- Модератор Форуму
- Повідомлень: 5369
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1192 раз.
- Подякували: 2086 раз.
Профіль
