Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Національний кешбек

Національний кешбек
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 5.1 5 32
ПриватБанк
41%
13
Ощадбанк
0
0
А-банк
6%
2
ПУМБ
3%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
3%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
31%
10
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
3%
1
Sense Bank
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:25

Re: Національний кешбек

Давно пора прикривать цю богадельню з популізмом.
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:21

Прес-офіс Міністерства цифрової трансформації України

До 15% Національного кешбеку за купівлю українських товарів — Уряд оновлює програму

Уже з 1 березня 2026 року запрацюють нові правила нарахування Національного кешбеку, щоб стимулювати українців підтримувати локальних виробників. Замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%, залежно від категорії товарів. 

Як нараховуватимуть Національний кешбек з 1 березня: 
🔹 15% — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35% — косметика, канцелярія, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти харчування;
🔹 5% — на українські товари в категоріях, де імпорт нижчий за 35% — продукти харчування, ліки, товари для саду та городу.

Повний список категорій опублікуємо згодом. Перевірити, чи товар входить до Національного кешбеку і з яким відсотком, можна буде через сканер штрихкодів у Дії.
