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«Національний кешбек»: які товари користуються...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 вер, 2024 09:42
Пропонуємо до обговорення:
На початку вересня 2024 року в Україні стартував новий урядовий проєкт «Національний кешбек», який дає можливість отримувати компенсації за придбання української продукції.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 09:42
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