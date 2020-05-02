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Резюме
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:26

Резюме

**Иван Иванов**
**Телефон:** +380965987409
**Email:** ivan.ivanov@gmail.com

---

### **Цель:**
Ищу новую возможность для развития в сфере онлайн-продаж и клиентского сервиса. Опыт работы в интернет-магазине показал, что у меня есть сильные стороны в управлении продажами, обслуживании клиентов и оптимизации процессов.

---

### **Опыт работы:**

**Менеджер по продажам**
**Интернет-магазин Flagman(https://flagman.kh.ua/)**
*Январь 2022 – Сентябрь 2024*
- Осуществлял консультирование клиентов по вопросам ассортимента товаров (бытовая техника, кухонная утварь и туристическая посуда).
- Обрабатывал заказы и контролировал их выполнение, взаимодействовал с логистическими службами.
- Развивал программы лояльности для клиентов и внедрял системы автоматизации работы с заказами.
- Отвечал за обновление ассортимента и поддержание актуальной информации на сайте магазина.

**Достижения:**
- Увеличил уровень удовлетворенности клиентов на 20% благодаря внедрению нового формата коммуникации.
- Оптимизировал процессы обработки заказов, что сократило время доставки на 15%.

---

### **Навыки:**
- Уверенное знание CRM-систем и инструментов аналитики продаж.
- Опыт работы с клиентами и решения сложных ситуаций.
- Управление проектами и оптимизация бизнес-процессов.
- Хорошие навыки работы с офисными программами (MS Office, Google Docs).

---

После успешного опыта в интернет-магазине Flagman, где я приобрел глубокие знания в сфере онлайн-продаж и обслуживания клиентов, я решил уволиться, чтобы найти новые вызовы и возможности для профессионального роста. Готов рассмотреть предложения, связанные с продажами, маркетингом или управлением клиентским сервисом.

---
mihail_ruban2000
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