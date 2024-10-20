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Finance.ua: Як штучний інтелект
змінює ринок праці в...

Finance.ua: Як штучний інтелект змінює ринок праці в...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:29

Finance.ua: Як штучний інтелект змінює ринок праці в...

Пропонуємо до обговорення:
Ажіотаж навколо ШІ не стихає, і багато компаній вже використовують його у своїй роботі
Finance.ua розглянув, як ШІ впливає на ринок праці в Україні, які зміни вже відбулися, які виклики стоять перед працівниками та що загалом думають українці про ШІ.

Дивися повний текст Як штучний інтелект змінює ринок праці в Україні: виклики для працівників
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:30

Шановні форумчани, а як Ви ставитеся до ШІ? Чи використовуєте в роботі?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:58

Відділ фінансового планування та аналізу.
Підключили на роботі Microsoft Copilot, який, начебто, позиціонується як AI. Єдина реальна користь - це транскрипція дзвінків у Teams. З обробкою даних швидше та якісніше виходить самому. Жартома попросив, щоб ці 20-30 доларів за ліцензію краще додали до моєї з/п.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 08:58

  Gastarbaiter написав:Відділ фінансового планування та аналізу.
Підключили на роботі Microsoft Copilot, який, начебто, позиціонується як AI. Єдина реальна користь - це транскрипція дзвінків у Teams. З обробкою даних швидше та якісніше виходить самому. Жартома попросив, щоб ці 20-30 доларів за ліцензію краще додали до моєї з/п.

Скоро ШІ жартуватиме над вами
Investor_K
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