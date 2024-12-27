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Інвестиції в аграрний сектор
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:16
Є бажання розвитку аграрного виробництва. У яку галузь переробки, зберігання краще всього вкладатись? Цікавлять експертні думки спеціалістів та знатоків цієї справи.
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