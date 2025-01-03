Вічний електрочайник

Господар Вельзевула написав:
Я думаю предложение было не удалить реле из чайника, а внимательно наблюдая за закипанием, стремглав бежать и выдергивать вилку из розетки, что бы не изнашивать реле выключением. При соблюдении этого чайник проработает дольше.
Звичайно. Стрікси дороги відносно то я поставив інше китайське реле TM-XH-1. Але його треба купляти в парі з контактами підставки, бо вони не сумісні зі Стріксом.
Принаймні вмикати можна вручну. Наливаємо воду, вмикаємо кнопку, потім штепсель у розетку. А вимикати - як повезе. Якщо є час, то можна витягти з розетки при наближення закипання.
Ще одне. Бажано мати термоси і залишок води в чайнику наливати в термоси. Або заповнити термос повний, щоб зменшити кількість циклів роботи чайника.